صربيا Vs كوسوفو.. سر إعلان الرئيس الصربي رفع حالة الاستعداد القتالي والحشد نحو الحدود

صربيا وكوسوفو، وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى وأمر وحداته بالاقتراب من الحدود مع كوسوفو.

وبحسب ما ذكرت وكالة تانجوج للأنباء، الجمعة، تأتي أوامر فوتشيتش بعدما اشتبك الصرب في بلدية زفيتشان شمال كوسوفو مع شرطة كوسوفو الذين كانوا يحاولون مساعدة عمدة البلدة الألباني العرق المنتخب حديثا دخول مكتبه.

وقاطع الصرب، الذين يشكلون غالبية المنطقة، الانتخابات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة كوسوفو أطلقت قنابل الغاز المدمع على الحشود التي تجمعت أمام مبنى البلدية.

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المواطنون أصحاب الأصول الصربية

في مقابل ذلك، اعتبر كبير الموظفين في رئاسة كوسوفو أن أي محاولة تصعيد من صربيا في شمال البلاد ستعرض السلام والاستقرار للخطر، وحمل المسؤول الكوسوفي صربيا المسؤولية عن التصعيد في المناطق الشمالية من البلاد.

واندلعت الجمعة مواجهات عنيفة بين الشرطة ومواطنين من الأصول الصربية في البلديات الشمالية لكوسوفو على الحدود مع صربيا، وقالت شرطة كوسوفو إنها تقوم بمهامها وفقا لأحكام القانون والدستور في البلاد للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.

وأضافت الشرطة، في بيان، أنها تتخذ إجراءات وتدابير لمنع جميع الأنشطة الإجرامية في البلد وتقدم المساعدة لبلديات زفيتشان وليبوسافيك وزوبين بوتوك الشمالية.

وأظهرت مقاطع فيديو، مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الذين أحرقوا عددا من السيارات واعتدوا على عربات الشرطة.

استقلال كوسوفو

يذكر أن الرئيس الصربي كان تعهد في مارس الماضي بعدم الاعتراف بإقليم كوسوفو بتاتا بعد رفضه توقيع اتفاق أيّده الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين.

وترفض صربيا الاعتراف بإقليم كوسوفو الذي يشكل الألبان أغلب سكانه وأعلن استقلاله عنها في عام 2008.

ولا تزال مسألة كوسوفو تستحوذ على اهتمام نحو 6.7 ملايين صربي يعدّون هذه المنطقة المهد القومي والديني لبلادهم.

ويرفض العديد من أفراد الأقلية الصربية في كوسوفو (عددهم 120 ألفا) إعلان ولائهم لبريشتينا بتشجيع من بلغراد، وخصوصا في شمال كوسوفو بالقرب من الحدود مع صربيا والذي يشهد اشتباكات متكررة ومظاهرات وأعمال عنف أحيانا.

تنفيذ اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات

يشار إلي أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال في مارس الماضي إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى توافق بشأن تنفيذ اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بعد محادثات استمرت 12 ساعة، واصفا المفاوضات بأنها صعبة.

وقال لصحفيين عقب اجتماعه بقيادتي البلدين في بلدة أوهريد بشمال مقدونيا "كوسوفو وصربيا اتفقتا على تنفيذ ملحق للاتفاق على طريق تطبيع العلاقات بينهما".

وتطرق بوريل أيضا إلى مسألة الاتحاد المقترح للبلديات الصربية في كوسوفو، والذي من شأنه أن يمنح استقلالية أكبر للبلديات ذات الأغلبية الصربية، وهو موضوع محل خلاف منذ فترة طويلة.

وقال "وافقت كوسوفو على الشروع على الفور.. وعندما أقول على الفور أعني على الفور.. في مفاوضات مع تيسير الاتحاد الأوروبي الحوار بشأن وضع ترتيب محدد وضمانات لكفالة مستوى مناسب من الإدارة الذاتية للمجتمعات الصربية في كوسوفو".



صربيا Vs كوسوفو

صربيا

تحتل صربيا المرتبة رقم 60 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن قدراتها العسكرية في 2021، نشره موقع "جلوبال فاير بور" الأمريكي.



وأشار الموقع في تقريره إلى أن ميزانية دفاع الجيش الصربي هي 1.14 مليار دولار.

ويتجاوز عدد سكان صربيا 7 ملايين نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية نحو 2.7 مليون شخص، ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 81 ألف شخص.

يضم الجيش الصربي 84 ألف جندي بينهم 50 ألف قوات احتياطية.

وتمتلك صربيا 113 طائرة حربية تضم 6 مقاتلات وطائرات اعتراضية و17 طائرة هجومية وطائرة نقل عسكري و33 طائرة تدريب، إضافة إلى 51 مروحية بينها 4 مروحيات هجومية.

تضم القوات البرية للجيش الصربي 304 دبابة و1200 مدرعة و93 مدفعا ذاتي الحركة و144 مدفعا ميدانيا و70 راجمة صواريخ.

تمتلك صربيا ميناء واحد و26 مطارا، ومساحتها 77 ألفا و474 كيلومترا مربعا، ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 2322 كيلومترا.

كوسوفو

تحتل كوسوفو المرتبة رقم 139 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لتقرير عن تصنيف القوى العالمية في 2021، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

أوضح الموقع الأمريكي أن ميزانية دفاع جيش كوسوفو هي 72 مليون دولار.

يتجاوز عدد سكان كوسوفو 1.9 مليون نسمة، ويصلح للخدمة العسكرية 727 ألف شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 17.4 ألف فرد.

يضم جيش كوسوفو 8 آلاف شخص، بينهم 3 آلاف قوة احتياطية.

لا تمتلك كوسوفو أي قوات جوية.

القوات البرية لكوسوفو تضم 200 مدرعة فقط.

تمتلك كوسوفو 6 مطارات ولديها حدود مشتركة مع دول أخرى طولها 714 كيلومترا، وتصل مساحتها إلى 10 آلاف و887 كيلومترا.