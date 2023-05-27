السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض الذئبة الحمراء وطرق اكتشاف الإصابة والعلاج

الذئبة الحمراء وعلاجه،
الذئبة الحمراء وعلاجه، فيتو

أعراض الذئبة الحمراء، تتمثل في الأساس على ظهور طفح جلدي أحمر اللون في الوجه، وتحديدا في منطقة أسفل العينين، ممتدا عبر الأنف عند التعرض للحرارة أو الشمس، ومرض الذئبة الحمراء هو أحد الامراض المناعية، واعراض الذئبة الحمراء من الاعراض المؤلمة والمزعجة.

 

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟

وتوضح دكتورة هبة عبد الله مدرس الباطنة العامة وأمراض الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة طنطا، أن مرض الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية التي يفشل جهاز المناعة في معرفة العدو فيها من الحبيب، حيث أن جهاز المناعة لا يفرق بين خلايا الجسم نفسه والخلايا الغريبة، فيهاجم خلايا الجسم بشكل عام على أنها غريبة، ويسبب أمراضًا كثيرة تسمى بأمراض المناعة الذاتية، ومنها الذئبة الحمراء، والتي تهاجم عضو أو أكثر بالجسم، فتبدأ أعراض الذئبة الحمراء في الظهور.

-إعلانات-

الذئبة الحمراء واعراضه

سبب تسمية الذئبة الحمراء بهذا الاسم

وعن سبب تسمية مرض الذئبة الحمراء بهذا الاسم، توضح دكتورة هبة أنه يرجع إلى أن أعراض الذئبة الحمراء تتمثل في ظهور طفح جلدي أسفل العينين، يمتد عبر الأنف عند التعرض للحرارة أو الشمس، ما يعطي شكل الذئب قديمًا.

 

أعراض الذئبة الحمراء

تضيف دكتورة هبه، أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض الذئبة الحمراء من خلال ظهور اعراض الذئبة الحمراء؛ التي تؤكد الإصابة وهي: 

الشعور بالتعب العام مع بذل أقل مجهود.

وجود طفح جلدي على الوجه والأماكن المعرضة للشمس.

 وألم شديد في المفاصل.

الصداع المزمن المستمر، وارتفاع في درجة الحرارة.

 

وتشدد دكتورة هبه على ضرورة الذهاب إلى الطبيب فورًا عند الشعور بظهور اعراض الذئبة الحمراء.

 

أنواع مرض الذئبة الحمراء

وتوضح دكتورة هبه أن هناك نوعين من مرض الذئبة الحمراء؛ النوع الأول هو ذئبة حمرا "قرصية"، وهي تصيب الجلد فقط ويمكن علاجها وتشخيصها والقضاء عليها.

والنوع الثاني ذئبة حمرا "جهازية" وتصيب أكثر من عضو بالجسم منها الجلد والمفاصل والرئة والكلى والغشاء المغلف للرئة والقلب.

و هى في الغالب تصيب الإناث أكثر من الذكور بنسبة 3 إلى 1، في العمر مابين 20 إلى 40 عامًا، ويجب تشخيصها في مرحلة مبكرة من خلال تحاليل مناعية متخصصة حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي أو إجهاض متكرر.. وغيرها من المضاعفات.

 

علاج مرض الذئبة الحمراء

وبالنسبة لعلاج الذئبة الحمراء، فتوضح دكتورة هبه أن هناك عدة وسائل للعلاج؛ تشمل بعض مثبطات المناعة ومنها الكورتيزون، والعلاج البيولوجي الذي يستخدم على فترات بعيدة؛ ليسيطر على هذا المرض الخطير.

الذئبة الحمراء وانواعه

هل مرض الذئبة الحمراء معدي أم وراثي؟

وتؤكد دكتورة هبه أن الذئبة الحمراء ليس مرضا معديًا، كما أن العوامل المسببة له تشمل عوامل جينية وبيئية ومناعية، فيمكن أن تجد أكثر من شخص مصاب بنفس المرض في العائلة.

متى يكتسب الجسم مناعة ضد الأمراض بعد تلقي التطعيمات؟ هيئة الدواء توضح

القومي للبحوث: الصيام يساهم في تقوية المناعة الطبيعية والمكتسبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اعراض الذئبة الحمراء اعراض مرض الذئبة الحمراء الذئبة الحمراء أسباب الذئبة الحمراء انواع الذئبة الحمراء

مواد متعلقة

أعراض انخفاض السكر وأسرع طرق العلاج

أهم أعراض حساسية الطعام والأطعمة المسببة لها

الأكثر قراءة

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة، الرابط وخطوات الحصول عليها

نجل شمس البارودي يعلن عودتها للأضواء من جديد

نصف مليار جنيه وحسابات خاوية، تفاصيل جديدة في انهيار شركة الكومي وضياع أموال المساهمين

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

موعد اجتماع لجنة الانضباط للنظر في شكوى الزمالك ضد الأهلي وكهربا واتحاد الكرة

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وتكاثر السحب الركامية على هذه المناطق

الزمالك يطالب بإعادة مباراة السوبر ويشكو الأهلي والجبلاية وكهربا لمركز التسوية والتحكيم (مستند)

Advertisements

منوعات

المزيد

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

مبانٍ صديقة للبيئة مستلهمة من أبراج النمل الأبيض

باحثون: التمارين الرياضية تجعل الأشخاص أكثر تسامحًا مع الألم

مجموعة من التماسيح تقتل رجلا وتمزقه إلى أشلاء

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الين الياباني بعمليات الشراء والبيع في البنك المركزي اليوم السبت

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 27-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس مساء اليوم السبت 27-5-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، استقرار أسعار الزيت مساء اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

شرط امتلاك عقار أو وديعة بنكية.. الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم حج الصبي ومدى إجزائه عن حج الفريضة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم الشرع في من يربي كلاب تؤذي الجيران؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤية سمك القرش في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشاكل الزوجة

المزيد
الجريدة الرسمية