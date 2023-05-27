أعراض الذئبة الحمراء وطرق اكتشاف الإصابة والعلاج

أعراض الذئبة الحمراء، تتمثل في الأساس على ظهور طفح جلدي أحمر اللون في الوجه، وتحديدا في منطقة أسفل العينين، ممتدا عبر الأنف عند التعرض للحرارة أو الشمس، ومرض الذئبة الحمراء هو أحد الامراض المناعية، واعراض الذئبة الحمراء من الاعراض المؤلمة والمزعجة.

ما هو مرض الذئبة الحمراء؟

وتوضح دكتورة هبة عبد الله مدرس الباطنة العامة وأمراض الروماتيزم والمناعة بكلية الطب جامعة طنطا، أن مرض الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية التي يفشل جهاز المناعة في معرفة العدو فيها من الحبيب، حيث أن جهاز المناعة لا يفرق بين خلايا الجسم نفسه والخلايا الغريبة، فيهاجم خلايا الجسم بشكل عام على أنها غريبة، ويسبب أمراضًا كثيرة تسمى بأمراض المناعة الذاتية، ومنها الذئبة الحمراء، والتي تهاجم عضو أو أكثر بالجسم، فتبدأ أعراض الذئبة الحمراء في الظهور.

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الذئبة الحمراء واعراضه

سبب تسمية الذئبة الحمراء بهذا الاسم

وعن سبب تسمية مرض الذئبة الحمراء بهذا الاسم، توضح دكتورة هبة أنه يرجع إلى أن أعراض الذئبة الحمراء تتمثل في ظهور طفح جلدي أسفل العينين، يمتد عبر الأنف عند التعرض للحرارة أو الشمس، ما يعطي شكل الذئب قديمًا.

أعراض الذئبة الحمراء

تضيف دكتورة هبه، أنه يمكن اكتشاف الإصابة بمرض الذئبة الحمراء من خلال ظهور اعراض الذئبة الحمراء؛ التي تؤكد الإصابة وهي:

الشعور بالتعب العام مع بذل أقل مجهود.

وجود طفح جلدي على الوجه والأماكن المعرضة للشمس.

وألم شديد في المفاصل.

الصداع المزمن المستمر، وارتفاع في درجة الحرارة.

وتشدد دكتورة هبه على ضرورة الذهاب إلى الطبيب فورًا عند الشعور بظهور اعراض الذئبة الحمراء.

أنواع مرض الذئبة الحمراء

وتوضح دكتورة هبه أن هناك نوعين من مرض الذئبة الحمراء؛ النوع الأول هو ذئبة حمرا "قرصية"، وهي تصيب الجلد فقط ويمكن علاجها وتشخيصها والقضاء عليها.

والنوع الثاني ذئبة حمرا "جهازية" وتصيب أكثر من عضو بالجسم منها الجلد والمفاصل والرئة والكلى والغشاء المغلف للرئة والقلب.

و هى في الغالب تصيب الإناث أكثر من الذكور بنسبة 3 إلى 1، في العمر مابين 20 إلى 40 عامًا، ويجب تشخيصها في مرحلة مبكرة من خلال تحاليل مناعية متخصصة حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة يمكن أن تؤدي إلى فشل كلوي أو إجهاض متكرر.. وغيرها من المضاعفات.

علاج مرض الذئبة الحمراء

وبالنسبة لعلاج الذئبة الحمراء، فتوضح دكتورة هبه أن هناك عدة وسائل للعلاج؛ تشمل بعض مثبطات المناعة ومنها الكورتيزون، والعلاج البيولوجي الذي يستخدم على فترات بعيدة؛ ليسيطر على هذا المرض الخطير.

الذئبة الحمراء وانواعه

هل مرض الذئبة الحمراء معدي أم وراثي؟

وتؤكد دكتورة هبه أن الذئبة الحمراء ليس مرضا معديًا، كما أن العوامل المسببة له تشمل عوامل جينية وبيئية ومناعية، فيمكن أن تجد أكثر من شخص مصاب بنفس المرض في العائلة.