الخميس 25 مايو 2023
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أخبار مصر

نائب محافظ القاهرة تجتمع بمواطني حلوان والمعادي والمقطم لحل مشكلاتهم

نائب محافظ القاهرة،
نائب محافظ القاهرة، فيتو

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا للقاء المواطنين بحضور مواطني أحياء (حلوان - المعصرة-طرة- المعادي - البساتين- المقطم ) لبحث وحل مشكلاتهم بمقر المنطقة الجنوبية.

ورحبت النائبة بالحضور مؤكدة حرصها على حل المشكلات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتي لن تأتي إلا من خلال التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والمعنية مع المواطنين

ووجهت النائبة رؤساء الاحياء باستقبال المواطنين وسرعة فحص طلباتهم والتنسيق مع كافة الجهات لحل مشكلاتهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق حياة كريمة لهم وان يتم إعطاء كل ذي حق حقه والعمل الجاد في تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملتهم. 

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وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمنطقة الجنوبية كل في موقعه علي خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم القانونية والمشروعة من خلال فتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين للاستماع إلى الشكاوى التي تواجههم والعمل علي حلها والتنسيق التام مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات.

وشهد لقاء نائب المحافظ  بحث شكاوى المواطنين بنطاق حي المقطم بحضور العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي وتم مناقشة شكاوى خاصة بمخالفات وجود ورش مخالفة وتغيير تصميمات بجراج احدى العقارات ورصف الشطر السابع بالمقطم واعادة الانضباط لشارع الاكاديمية تقاطع شارع 9 حيث وجهت خلالها بعمل استعجال للدراسات الأمنية لتنفيذ إزالة المخالفات بالورشة وإزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله والتنسيق مع شركة النصر لوضع جدول زمني للبدء في أعمال رصف الشطر السابع بعد الانتهاء من الخامس إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور وأمن الأكاديمية لإعادة الانضباط للشارع وتنظيم حركة دخول وخروج الطلاب.

كما دعت اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومخالفات الكافيهات وتفعيل دور المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات بشارع 9 وبمنطقة ثكنات المعادي للتصدى لها والتنسيق مع المرور لعمل نقاط ثابتة لاعادة الانضباط ومتابعة قرارات الغلق للورش والكافيهات المخالفة بشارع ٢٣٢ وميدان الاتحاد مع استعجال الدراسات الأمنية لتنفيذ الإزالات بالكافيهات المخالفة بجمعية العاملين بحي المعادي أول شارع الخمسين والعمل على رفع كفاءة الطرق ومنها شارع ١٠.

كما وجهت اللواء عمرو عيسوي رئيس حي المعصرة ببحث شكوي مواطن لغلق ورشة للخردة بمنطقة تقسيم ضباط الشرطة وحل مشكلة الصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة والحي لاستخراج التصاريح اللازمة  .

كما ناقشت  شكوى مواطنة بالمشروع الامريكي بنطاق حي حلوان لاعادة الانضباط حيث وجهت  بعمل حملة نظافة مكبرة بمحيط المنطقة ونقل صناديق القمامة من محيط المدارس بالمنطقة كما طلبت من اللواء حسام طوبار رئيس الحي بتقديم مذكرة مفصلة عن المشروع لبحث المشاكل وتحديد المهام بالتنسيق مع جهاز المشروعات التابعة له المساكن.

واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انها تستقبل أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الاعمال عبر التواصل الفوري مع فريق عمل "الواتس اب " ورقمه ٠١٠٠٧٥٤٨٣٢٨  وعبر غرفة عمليات المنطقة الجنوبية والصفحة الرسمية للمنطقة على الفيس بوك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت ممكن.

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جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حى المقطم حي المعادي رئيس حي المعادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

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