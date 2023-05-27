58446 طالبا يؤدون الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بالبحيرة

انطلقت أول أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة اليوم السبت وذلك عن العام الدراسى الحالي، وتم انعقاد دائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية واستمرار تواصلها اللحظى بالغرف الفرعية بالادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات أولا بأول.

كما تم متابعة إجراءات نقل صناديق اسئلة الامتحانات بكل نوعياتها وتسفيرها من مركز توزيع الاسئلة الرئيسى إلى اللجان الامتحانية بالادارات التعليمية البالغ عددها ١٦٨ لجنة موزعة على ١٦ إدارة تعليمية بدائرة المحافظة وذلك سط إجراءات تأمينية مشددة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتأمين خطوط سير السيارات المسؤلة عن تسلم الاسئلة والاجابات كما تم استقبال رؤساء اللجان والمراقبين المشاركين من كافة المحافظات فى ٤٣ استراحة تم تجهيزها وامدادها بكافة وسائل الراحة والمعيشة وبما يتناسب مع مكانة المعلم.

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وصرح بذلك الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الذى شدد على ضرورة متابعة مسار الامتحانات وتنفيذ كافة تعليمات الإدارة العامة للامتحانات والالتزام بتوجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن وضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير الأمن والهدوء وتحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة أمام ابنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما شدد على التصدى لكل صور الغش داخل اللجان وعدم حيازة التليفون المحمول أو اى أجهزة رقمية مع الطلاب أو الملاحظين أو المراقبين ومصادرتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وحظر دخول او تجول عمال الخدمات داخل الفصول التى يؤدى بها الطلاب الامتحانات والبعد عن كافة الأفعال التى تؤدى إلى إثارة التوتر بين الطلاب.

وأشار الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة إلى أن أعداد طلاب الدبلومات الفنية بالمحافظة يبلغ ٥٨٤٤٦ طالبا وطالبة ( صناعى ٤١٦١٦ - زراعى ٥٩٢٣ - تجارى ٨٤٢٩ - مزدوج ٢١١٣ - فندقى ٣٦٥ ) سوف يؤدون امتحاناتهم اعتبارا من اليوم وفقا لجدول الامتحانات المعتمدة وقد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة والمطلوبة من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية (الصحة - الإسعاف - التأمين الصحى - الكهرباء - المياه - الأمن - الحماية المدنية) كل فى مجالة للمعاونة فى مجال الامتحانات.

وتم تشكيل لجان لمراجعة توافر الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب والالتزام بالكثافة المقررة داخل كل لجنة ومراجعة طفايات الحريق وكل بنود الصحة والسلامة المهنية وتخصيص حجرات عزل بكل لجنة مشددا أيضا على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتكثيف اعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.