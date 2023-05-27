تضارب التصريحات بشأن تجديد تعاقد إسلام عطية مع المصري، اعرف التفاصيل

إسلام عطية، تضاربت الأقاويل داخل النادي المصري البورسعيدي، بشأن تجديد تعاقد إسلام عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للفريق الساحلي خلال المرحلة المقبلة.

وعلمت "فيتو"، من مصادرها أن إسلام عطية رفض تجديد تعاقده مع المصري، رغم العرض المقدم له للتجديد مقابل 4.5 مليون جنيه في الموسم، وذلك بسبب تراجع النادي عن تفعيل عقود تجديده في وقت سابق.

وتراجع المصري عن تجديد تعاقده مع إسلام عطية في وقت سابق رغم توقيعه للعقود، وموافقته على تقاضيه 4 ملايين جنيه في الموسم، إلا أن مسئولي النادي الساحلي أعادوا العقود للاعب رافضين تفعيلها للتجديد.

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وبسبب ما تم ذكره رفض إسلام عطية تجديد تعاقده مع المصري، رغم رفع المقابل من مسئولي المصري، لإقناعه بالتجديد في الجلسة التي عقدت بينهم خلال الأيام الماضية.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحاته خاصة أن إسلام عطية مرحب بالتجديد رغم تلقيه عروضا تفوق عرض المصري إلا أن أولوية اللاعب هي النادي المصري، بشرط حصوله على مقدم عقده مثل باقي اللاعبين بجانب اتفاق جميع الأطراف على عرض مالي مرضي للطرفين.

عقد كامل أبوعلي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري مساء أمس الجمعة اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، وكذلك الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق.



وخلال الاجتماع الذي أقيم بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق بورسعيد، وبحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، أشاد كامل أبوعلي بالمردود الفني الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه سعيد بالروح الإيجابية الموجودة لدى لاعبي الفريق الذين يجتمعون على قلب رجل واحد، مضيفًا أن لديه الثقة الكاملة في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق طموحات الجماهير، والمنافسة بقوة على تحقيق لقبي بطولة كأس الرابطة وكأس مصر.

من جهته أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق عن سعادته هو وأعضاء الجهاز الفني بالثقة الكبيرة التي أولاها مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ كامل أبوعلي للجهاز الفني للفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتسم بالتناغم التام، ويضم العديد من الخبرات المتميزة القادرة على تحقيق طموحات جماهير المصري، خاصة بعد الدعم الهائل الذي يجده الجهاز من الأستاذ كامل أبو علي ومجلس إدارة النادي المصري.

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي التوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة بالبراعم في كافة الألعاب الفردية وكذلك كرة القدم، على أن يتم انتقاء العناصر المتميزة للبدء في تكوين فرق للنادي المصري في كافة الألعاب الفردية.

وعلى الجانب الإداري، أكد المجلس ضرورة إعادة صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية أمس الجمعة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ 30 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل مروان حمدي وحسين السيد ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حاليا انتظامهما في البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من قبل الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق والدكتور أحمد جاب الله أخصائي التأهيل والإعداد البدني، وذلك لعلاج الأول من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والثاني من إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.