طلاب الكلية المصرية الصينية بجامعة القناة يبتكرون سيارة صديقة للبيئة (صور)

تعمل بالطاقة الكهربائية ومزودة بالذكاءالاصطناعي

شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشروع التخرج الذى قدمه طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وذلك تحت إشراف عام للدكتور تامر نبيل عميد الكلية واشراف الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد شحاته منسق برامج الكلية وبإشراف علمي لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

إشادة بفكر الطلاب

أشاد الدكتور ناصر مندور بالفكرة الغير تقليدية التى اتخذتها الكلية فى مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة حيث من المعتاد في جميع الكليات العملية أن يكون مشروع التخرج عبارة عن مجموعات كل مجموعة لها دكتور مشرف ويتم اختيار نقطة المشروع.

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الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

أما ما نفذته الكلية المصرية الصينية هذا العام يعد سياسة جديدة اول مرة تطبق في كلية عملية وهو اختيار مشروع واحد كبير .

تفاصيل المشروع

موضحا أن المشروع عبارة عن ميجا بروجيكت Mega Project أشترك في تنفيذه طلاب الفرقة الرابعة بالكامل للثلاثة أقسام تكنولوجيا الإتصالات وتكنولوجيا الإلكترونيات وتكنولوجيا الميكاترونك.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشروع هو سيارة جولف صديقة للبيئة متعددة الأغراض Inovative Golf Car تعمل بالطاقة الكهربية ومزودة بالخلايا الشمسية Photovoltaic Cells لإعادة شحن البطارية وتقنية الذكاء الاصطناعي AI للقيادة الذاتية.

السيارة، فيتو

الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

و من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة أن عدد طلاب الفرقة الرابعة فى الثلاث اقسام ٧٨ طالب وطالبة تم اشتركهم جميعا فى المشروع.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن تصميم وتصنيع المشروع بدء مع بداية الفصل الدراسي الثاني حيث أن المعتاد لدى الكلية أن طلاب الفرقة الرابعة فى الفصل الدراسي الثاني لايتم تدريس اي مقرارات دراسية لهم بحيث يتفرغ الطالب لمشروع التخرج.

الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

الدكتور ناصر مندور خلال تفقده للسيارة، فيتو

تقسيم مجموعات الطلاب

وقد أوضح الدكتور تامر نبيل عميد الكلية أنه تم تقسيم الطلاب إلى ١٦ مجموعة عبارة عن ٦ مجموعات لطلاب قسم الاتصالات و٥ مجموعات لطلاب قسم الالكترونيات و٥ مجموعات لطلاب الميكاترونك وكل مجموعة من المجموعات لها اسم وعنوان ومنهجية عمل، ضاربا مثال بمجموعة مسئولة عن هيكل السيارة وأخرى عن الفرامل وأخرى عن الميكانزمات وأخرى عن الأمان ومجموعة عن الذكاء الاصطناعي وأخرى عن الموبايل ابليكشن بالإضافة إلى المجموعة المسئولة عن خلايا الطاقة الشمسية.

وقد أوضح الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية أن ميزة السيارة فى كونها متعددة الأغراض هى أنها تستخدم لنقل الركاب وبها إمكانية أن تتحول الكراسى الخلفية بها إلى سرير لنقل المرضى وتعمل فى المستشفيات بالإضافة إلى إمكانية أن تتحول الى صندوق لتصبح السيارة مخصصة لنقل البضائع.

مميزات السيارة

و تحدث الدكتور أحمد شحاته منسق برامج الكلية أن السيارة تمتلك خاصية الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن القيادة الذاتية كما أنها تعمل ببصمة اليد ولديها القدرة على التعرف على اي شخص غريب من خلال كاميرا موجودة بها ترسل فى لحظتها صورة على موبايل صاحب السيارة بوجود شخص غريب بالإضافة لإطلاقها صفارة انذار تدل على وجود شخص غريب يحاول قيادة السيارة، بالإضافة إلى قدرتها على رؤية المطبات الصناعية بالطريق واعطاء إشارة صوت وصورة إلى السائق لخفض السرعة.

موضحا ميزة أن بها ٣ شاشات أحدهما يمكن من خلالها معرفة السائق يشرب كحوليات أو مخدرات أو لا يفعل كما تستطيع قياس درجة حرارة السائق والذى بجواره والمريض بالإضافة إلى قياس النبض والسكر ونسبة الأكسجين لهم.

حرص رئيس الجامعة ونائبه على الاستماع الى شرح كل مجموعة عمل من الطلبه لمهام العمل المسئولة عنه مجموعتهم بالسيارة وتجربته عمليا، مشيدا بالمشروع والتعاون الرائع الذى جمع بين التخصصات الثلاثة لأقسام الكلية، مطالبا أن يستمر التطوير لهذا المشروع خلال الفترة القادمة من أجل الدخول به فى اي مسابقة لرفع اسم الجامعة.

و على هامش الزيارة حرص رئيس الجامعة على تفقد مبانى كلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وتفقد المعامل الخاصة بها، مشيدا بالأجهزة الحديثة وطرق التدريس المميزة التى يتلقلاها طلاب الكلية من أجل مواكبة أي تطورات موجودة بسوق العمل







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