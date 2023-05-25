الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

قيادات جامعة القناة تهنئ الدكتور أسامة سليم لفوزه بجائزة خليفة التربوية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

قدم  الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث-  التهنئة إلى  الدكتور أسامة سليم  الأستاذ بقسم اللغة  العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، لفوزه بجائزة خليفة التربوية الأستاذ الجامعي المتميز - الإبداع في تدريس اللغة العربيّة. 

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اهتمام جامعة القناة بعلمائها  

حيث أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحصول أحد أساتذة الجامعة على هذه الجائزة العالمية، مؤكدا  أن الجامعة حريصة على الاهتمام  بعلمائها في شتى المجالات، وتسعى جاهدة إلى تشجيعهم،  وتوفير  الإمكانات المتاحة من أجل تألقهم وتنمية قدراتهم  الإبداعية، بما يحقق رسالة الجامعة في التميز والريادة ومتمنيا له مزيد من التميز والتألق. 

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جائزة خليفة العالمية

ومن جانبه  أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة أن جائزة خليفة التربوية جائزة عالمية تهدف إلى أن تكون منصة تربوية رائدة لنشر التميز، وتحفيز العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات التي تنهض بالعملية التعليمية، وتدفع بها إلى آفاق عالمية.  

 

مشيرا إلى أهمية التميز الذى تشهده الجامعة خلال تلك الفترة، من خلال فوز علمائها  بجوائز عالمية تساهم في رفع اسم الجامعة فى المحافل الدولية.  

 

ويذكر أن الدكتور أسامة سليم استطاع أن يفوز  بجائزة خليفة التربوية  في دورتها السادسة عشرة 2023 (جائزة  الأستاذ الجامعي المتميز - الإبداع في تدريس اللغة العربية) التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة.  

 

تلك الجائزة التي تتسم بمعايير محترمة وراقية، وتعتمد معايير دقيقة لا تكتفي بالوثائق المعتمدة؛ بل تتخطى ذلك إلى الصوت والصورة، والبث الحي، وتتسم بالتحري العلمي الدولي الدقيق لمعايير الإبداع والتفرد.
 

 

 

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استاذ بجامعة قناة السويس جائزة خليفة التربوية جامعة القناة الدكتور ناصر مندور الدكتور أسامة سليم اللغة العربية

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