بعد واقعة مسجد شنودة، أغرب أسماء المساجد في مصر، وتغيير اسم مسجد رابعة العدوية وأسماء قيادات الجماعة الإرهابية من على المساجد

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، 3 مساجد أحدها مسجد شنودة بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وهو المسجد الذي أسس داخل قرية تسمى عزبة شنودة، ويقيم بها عدد كبير من المسيحيين، وأرضه تبرعًا منهم، وحمل المسجد اسم القرية وخضع لعملية إحلال وتجديد، واحتفظ بمسماه بعد الترميم.



وشهد المسجد عملية إحلال وتجديد، وتم افتتاحه بعد أعمال الترميم، وهو مقام على مساحة 145 مترًا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.







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تغير مسمى مسجد رابعة العدوية

تسمية المسجد الأخير فتح الباب للتنقيب عن أغرب أسماء المساجد التي غيرتها وزارة الأوقاف خلال السنوات الماضية بعدما أطلقت الأوقاف حملة لتغير الأسماء والتي كان في المقدمة من ذلك، تغير اسم مسجد رابعة العدوية إلى مسجد الرحمة.





وبدأت الأوقاف حملتها عام 2019 في تغير أسماء المساجد التي تحمل شكل سياسي أو اسماء جمعيات او شخصيات متطرفة، ووفق البيان الأول من وزارة الأوقاف فبلغ عدد المساجد التي تم تغير اسماءها نحو نحو 100 مسجد على مستوى مصر.



أهمية قرار تغير أسماء المساجد

وأكدت الأوقاف أن أهمية القرار يرجع إلى أن «رسالة المساجد لا تُستخدم لصالح أية جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يُزج بها فى الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيديولوجية»، كما شددت الأوقاف على «ألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف».

أسباب تغير أسماء المساجد

وأعلنت الأوقاف أن تغيير أسماء المساجد التى تحمل أسماء أى جمعيات أو أيديولوجية جماعة أوفصيل أو دلالات فكرية معينة، يأتى انطلاقا من أن تكون الولاية على المساجد من الولايات العامة التى من شأن الدول وليست من شأن أى جماعة بعينها تستخدمها لصالحها، إضافة إلى رغبة الجامع فى ألا يزج بها فى الصراعات الحزبية، السياسية أو الأيدولوجية، وألا يسمح بما كان تقوم به الجماعات المتطرفة من تحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها إلى رسالة السماحة السامية.



المرحلة الثانية تعديل ما يزيد عن 500 مسجد

وبعد انتهاء الوزارة من الدفعة الأولى في تغير الأسماء، شرعت في الدخول للمرحلة الثانية حيث اعتمدت الأوقاف تعديل أسماء 516 مسجدًا، كانت تحمل أسماء جمعيات وجماعات متطرفة، وذلك فى 14 محافظة.



فحص أسماء المساجد في 14 محافظة عام 2020

وتم فحص المساجد فى 14 محافظة كمرحلة أولى، هى محافظات: القاهرة، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، واسكندرية ودمياط والفيوم وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج وأسوان ومسجد واحد بالبحر الأحمر وهو المسجد القطرى.



وتضمنت الإجراءات، ضرورة الإعلان عن أى مساجد لم يتم تعديل أسمائها لاتخاذ اللازم نحو التعديل فى مرحلته الأولى ليكشف عن وجود مساجد بأسماء الرئيس الإخوانى محمد مرسى واسماء رموز إخوانية وسلفية ورموز ودلالات جهادية، ودول داعمة لهذه الجماعات.



أسماء مساجد لقيادات الجماعة الإرهابية

وكشف الفحص عن وجود مسجد باسم محمد مرسى ببنى يحى بالقوصية فى أسيوط والذى تم تغيير اسمه إلى مسجد الرحمن، ومسجد يصف مؤسس الجماعة الإرهابية بالشهيد، وهو مسجد الشهيد البنا، فى أبو حمر مركز بسيون بالغربية وتم تغييره إلى مسجد الهدى، ضمن قائمة لـ10 رموز إخوانية وجهادية و40 جمعية متشددة تجمع تبرعات لنشر فكرها، وتم استبدالها بـ20 اسما كنموذج مشتقة من اسماء الله الحسنى والصحابة والقومية العربية.



كما كشف الفحص عن وجود مسجد باسم المسجد القطرى، بالغردقة وتم تغييره إلى مسجد الرحمن، وكذلك مسجد جمعية رابعة العدوية تقاطع ش الطيران مع النصر ش م نصر القاهرة الذى تم تغييره إلى مسجد الرحمة، ومسجد أحمد ياسين، ومسجد حمد بن ناصر، ومسجد السنيين اللذين تم تغييرهما.





وكذلك مسجد الحاكمية بأسوان والذى يحمل اسمه فكرة الحاكمية والتى تعد قاعدة للفكر الجهادى وتم تغيره إلى مسجد عباد الرحمن، ومسجد الوهابية بالفيوم والذى تم تغيره إلى مسجد الصفا، ومسجد ابن تيمية بعزبة التحرير ببندر بنى سويف والذى تم تغيره إلى مسجد النور.



وشمل التغيير اسماء الجمعيات التى تسمى نفسها جمعيات دعوية وتحمل مسميات تستهدف وصف انصارها بأسماء استعلائية كأنهم هم فقط السنة أو الحق أو الشرعيين أو المسلمين دون غيرهم، وشمل ذلك مسجد جمعية محمود خطاب ش الجلاء رمسيس غرب القاهرة لمؤسس الجمعية الشرعية والذى تم تغييره إلى مسجد نور الإيمان ضمن سلسلة مساجد فى كافة المحافظات، وكذلك سلسلة مساجد أنصار السنة والتوحيد وأهل السنة التابعين لجمعية أنصار السنة، ومساجد جمعيات الشبان المسلمين، والشابات المسلمات، وجاء ضمن الإجراءات تغيير اسم المقر الرئيسى للشبان المسلمين بشارع رمسيس بغرب القاهرة لمسجد نور الهدى.



وتم تغيير الاسماء التميزية التى تبرز الفكر المتطرف وجماعات التشدد اليمينية، إلى أسماء أخرى مشتقة من أسماء الله الحسنى، واسماء الصحابة، وأبرزها 20 أسما هى: الإيمان، والمغفرة، والحى القيوم والنور، والفتح والرحمة، والصديق، والإحسان، والبركة والملك والرحمن الرحيم، والتوبة، وعلى بن أبى طالب والتسامح والصالحين، والرضوان، العروبة والسلام، والهداية، والملك الصالح.





ورغم الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الماضية في تغير اسماء المساجد ألا أن الاسم الأخير "شنودة" للمسجد الذي شهد عملية إحلال وتجديد في البحيرة يفتح الباب مرة أخرى للتحقق في أسماء المساجد وتعديل المخالف منها وذلك بعدما قررت الأوقاف تغير مسمى المسجد إلى "عباد الرحمن".

