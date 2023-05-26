الأوقاف تكشف سبب تسمية مسجد شنودة في البحيرة بهذا الاسم
حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعدما افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة 3 مساجد أحدها مسجد شنودة بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
وقالت مصادر بالأوقاف إن المسجد مقام داخل قرية تسمى عزبة شنودة، يقيم بها عدد كبير من المسيحيين، وأرضه تبرعًا منهم، وحمل المسجد اسم القرية وخضع لعملية إحلال وتجديد، واحتفظ بمسماه بعد الترميم.
يذكر أن المسجد شهد عملية إحلال وتجديد، وتم افتتاحه بعد أعمال الترميم، وهو مقام على مساحة 145 مترًا، وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه.
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