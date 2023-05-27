السبت 27 مايو 2023
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محافظات

تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 76 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ووصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا.


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 729 شاحنة و88 سيارة حيث شملت حركة الواردات 68500 طن بضائع، 367 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 362 شاحنة و12 سيارة. 

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حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ANTHEA وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة وغادرت السفينتين  بوسيدون اكسبريس والحرية2  

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و350 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة، سينا وبريدج. 

 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1720 راكبا بموانيها.


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