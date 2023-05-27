السبت 27 مايو 2023
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محافظات

توريد 491 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

:توريد 491 الف طن
:توريد 491 الف طن قمح بالشرقية، فيتو

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين والتجارة الداخلية يمحافظة الشرقية  أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٩٠٠ طن و١٢٠ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩١٠٥٩ طنا و٢٣٦ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية وأشارت وكيل  وزارة التموين إلى أن يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة هى 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر  210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

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تموين الشرقية: توريد 485 ألف طن قمح للصوامع

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 

أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة 

وأكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي  حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

 

عدد الشون 58 شونة وصومعة وبانكر 

ومن جانبها أوضحت  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥١٧٨ طنا و٨٨٠ كيلو قمح ليصل إجمالي  كمية الأقماح المحلية  الموردة حتى اليوم  ٤٦٩٨٢٢ طنا و٧٤٠ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

 

جاهزية جميع مواقع التخزين 

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٥٠٣ أطنان و٢٣٦ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٦٤٦٤٣ طنا و٨٦٠ كيلو قمح وأشارت إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية أشارت وكيل وزارة التموين إلى أن  يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع

تموين الشرقية: تحرير 12 محضرا فى حملة بالحسينية

المهندس حسين أحمد طلعت وكيل الوزارة 

وبدوره أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية أن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٣٧٥٠٥٩ فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدانا لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد،  موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول

 

 

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الأقماح المحلية محافظة الشرقية تكاليف التسويق ضريبة القيمة المضافة وزارة التموين جاهزية جميع المواقع فايزة عبدالرحمن

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