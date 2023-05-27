محافظ أسيوط: فتح معارض الحرف اليدوية واستغلال مراكز الشباب للقرى المنتجة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ومنافذ بيع ثابتة ومتنقلة للمشغولات اليدوية والحرف التراثية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل جديدة لافتًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والمختلفة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة ورفع العبء عن كاهلهم وتوفر حياة كريمة لهم بكافة الطرق الممكنة مشيرًا إلى أهمية المساهمة في التحكم في الأسعار ومحاربة الغلاء والقضاء على البطالة عن طريق توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة...

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جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وضياء مكاوي رئيس الادارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

ورش عمل للتدريب على الحرف



وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من اجراءات وأعمال خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه وخطة الفترة القادمة من ورش عمل للتدريب على الحرف التراثية واليدوية وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفتح معارض بيع المنتجات وتسويقها، فضلًا عن مناقشة العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة والجهود المبذولة في هذا الشأن كما ناقش اللقاء تنظيم المزيد من المعارض بالقرى المنتجة واستغلال قصور الثقافة ومراكز الشباب بالمراكز والأحياء لدفع ملف القرى المنتجة وخاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفعيل القرى المنتجة في الحرف اليدوية



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة توحيد وتكثيف الجهود للدفع بملف القرى المنتجة إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن على أرض الواقع لدفع جهود التنمية في المحافظة خاصة في مجالات توفير فرص العمل ومصدر دخل كريم وزيادة الإنتاجية وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار لتمكين الأسر اقتصاديًا وتعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة في مختلف القطاعات الاقتصادية لافتًا إلى أهمية تشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها إقليم وسط الصعيد الثقافى ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وذلك باستغلال الامكانات المتاحة.

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