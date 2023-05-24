الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد احتفالية تكريم مدير مستشفى حوش عيسى المركزي (صور)

نائب محافظ البحيرة،
نائب محافظ البحيرة، فيتو

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة الاحتفالية التي نظمتها مديرية الصحة بالبحيرة لتكريم الدكتور إكرامي الشربتلي - مدير مستشفى حوش عيسى المركزي، تقديرًا لجهوده خلال الفترة السابقة والذي تم إعارته للعمل بالخارج، وذلك بحضور اللواء يحيي عيسوي - عضو مجلس النواب، والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والأستاذ عمر لبيب - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، والدكتورة إيناس زغلول - نقيب أطباء أسنان البحيرة.

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نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو
نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو

وفى كلمتها تقدمت نائب محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير والعرفان لجميع العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة وبالتهنئة للدكتور إكرامي الشربتلي، مشيدةً بما بذله من جهود كبيرة فى أصعب اللحظات والتي كانت دائمًا محل إحترام وتقدير من أبناء حوش عيسى، مؤكدةً أن العمل بتفان وإخلاص هو المسار الوحيد لبناء دولة قوية وقادرة تعمل على تحقيق التنمية وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة فى كافة القطاعات لا سيما قطاع الصحة.

كما أشارت الدكتورة نهال بلبع، أن محافظة البحيرة لن تألوا جهدًا فى دعم قطاع الصحة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث شاركت المحافظة بفعالية فى المبادرات الرئاسية التي قُدمت تحت مظلة الـ 100 مليون صحة، مثل مبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة كشف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الإنتظار، مؤكدةً على استمرار تعاون جميع العاملين بالمنظومة الصحية لإنجاح تلك الجهود بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وحياتهم بشكل عام.

نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو
نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو

ومن جانبه أشاد اللواء محمد شوقي بدر، بكافة العاملين بمستشفي حوش عيسى التخصصي، مؤكدًا أن نجاح المكلف بإدارة المستشفى دليل على جهد ونجاح كبير لكافة العناصر الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الجد والاجتهاد والمثابرة فى العمل هم المعيار الأساسي للترقي وإستحقاق الفرص، مضيفًا أن المستشفي المركزي بحوش عيسى تقدم خدمات طبية متميزة لأبناء المركز فى أكثر من تخصص لتحقيق العدالة فى الحصول على الخدمات وعلى رأسها الصحة.

وفى كلمته تقدم الدكتور هانى جميعة، بخالص الشكر لكافة العاملين بالمستشفي على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحيرة، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة بتكلفة تتجاوز مليار جنيه لتكون صرحًا طبيًا وفق أحدث التقنيات العالمية، هذا فضلًا عن المشاركة فى منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سيتم من خلالها تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو
نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو
نائب محافظ البحيرة تكرم مدير مستشفى حوش عيسى، فيتو

وتقديرًا لدوره البارز خلال فترة توليه المسئولية قامت الدكتورة نهال بلبع بإهداء درع المحافظة وشهادة تقدير للدكتور إكرامي الشربتلي، باعتباره نموذج يحتذى به وقدوة حسنة وخير سفير لبلاده بالخارج، وأن يستمر فى تميزه وتفوقه العلمي والمهني واستكمال مسيرة النجاح والتميز.
 

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نائب محافظ البحيرة مستشفي حوش عيسي المركزي حوش عيسى احتفالية تكريم

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