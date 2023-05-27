السبت 27 مايو 2023
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محافظات

بمشاركة 28 ألف طالب، محافظ بني سويف يتابع انتظام امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام سير وأعمال الامتحانات النظرية لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، والتي انطلقت، اليوم السبت، وتختتم الخميس 8 يونيو المقبل، وتستكمل بامتحان العملي، الذي يعقد في الفترة من 9  إلى 16 يونيو.

حيث يؤدى أكثر من 28 ألف طالبًا وطالبة الامتحانات أمام 97 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة،، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم "نظامي 3 و5 سنوات/إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج".

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 ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية لخروج الامتحان بالشكل المطلوب، مؤكدا على أهمية متابعة  توافر كافة أوجه الراحة والتهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالب أداء امتحاناته بيسر وسهولة.

 

من جانبه أشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم، إلى أنه تم  تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات على اتصال دائم  على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات المركزية بديواني الوزارة والمحافظة، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات.

 

حيث يؤدى الامتحان أكثر من 28  ألفا و600 طالب وطالبة، في مختلف قطاعات التعليم الفني بواقع 15870 للصناعي في 57 لجنة/ 4695 للزراعي في 17  لجنة /7586 للتجاري  في 22 لجنة،265 للفندقي في لجنة عامة، منوها عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مركز توزيع الأسئلة ووصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق مع الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة الامتحان والعمل توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 

حيث أكد وكيل التعليم، انتظام طلاب وطالبات الدبلومات داخل اللجان ،وذلك من خلال تواصله مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء 
 

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