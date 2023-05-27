السبت 27 مايو 2023
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محافظات

غلق كلي لمزلقان كفرديما على شريط السكة الحديد بالغربية ومعاناة آلاف المواطنين (صور)

غلق كلي لمزلقان كفرديما
غلق كلي لمزلقان كفرديما على شريط السكة الحديد بالغربية،فيتو

شهدت قرية كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم السبت قيام أجهزة السكة الحديد بوسط الدلتا بمدينة طنطا بإغلاق مزلقان السكة الحديد بقرية كفرديما الواقع على شريط السكة الحديد الرئيسي القاهرة الإسكندرية أمام حركة السيارات للقيام ببعض أعمال الصيانة والإصلاح به.

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مما أدى إلى قيام الآلاف من أهالي عشرة قرى إلى جانب طلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة إلى استخدام طرق  بديلة دائرية كي يتمكنوا من الوصول إلى مدينتي طنطا وكفرالزيات على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية.

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يقول عصام عمارة عضو مجلس محلي مركز كفرالزيات سابقا إن مزلقان السكة الحديد بقرية كفرديما يعد المنفذ الرئيسي لأهالي القرية وقرى ادشاي وقصر بغداد والطالبيةو شبراريس وكفراخشا وكفرالأشقر وأبوالغر للوصول إلى اعمالهم بمدينتي طنطا وكفرالزيات فضلا عن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في الدبلومات والتي بدأت من اليوم السبت. 
وأنه لابد من سرعة الانتهاء من صيانته وإصلاحه في أقرب وقت وإعادة فتحه من جديد حتى لاتزداد معاناة الاهالي مع اتجاههم  لطرق بديلة دائرية طويلة حتى يستطيعوا الوصول للطريق الزراعي السريع تمتد ل٣٠ كيلو.

وأضاف تامر كالون ونشأت الغنام من أهالي قرية أبوالغر أن حياة الاهالي تتوقف في تلك القرى بعد إغلاق مزلقان كفرديما وانه في حالة وجود أي طوارئ تحتاج إلى إسعاف او سيارات إطفاء فإن الأمر يستغرق السير مسافة كبيرة للوصول إلى تلك القرى  نظرا لإغلاق المزلقان واننا نطالب بسرعة إعادة فتحه أمام حركة السيارات وكلنا ثقة في أجهزة وزارة النقل وهيئة السكة الحديد في سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة او على الأقل تشغيل اتجاه وفتح اتجاه آخر.


وكشفت مصادر بهيئة السكة الحديد بوسط الدلتا ومحطة طنطا السكة الحديد انه تقرر إغلاق كلي تام لمزلقان كفرديما التابعة لمركز كفرالزيات على شريط السكة الحديد الرئيسي من اليوم السبت حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح وتم إبلاغ أجهزة محافظة الغربية والمرور والإسعاف  بذلك الاغلاق لوضع خطط بديلة في حالات الطوارئ.

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