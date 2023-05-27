ممر شرفي لأستاذ الصحافة بـ نوعية طنطا، والعشرى باكيًا: سعادتى لا توصف (فيديو)

نظم طلاب وطالبات كلية التربية النوعية في جامعة طنطا ممرًا شرفيًا داخل إحدى قاعات الكلية لتكريم الدكتور وليد العشرى أستاذ الصحافة مع نهاية الفصل الدراسى الثاني للعام الاكاديمى 2022/ 2023 ومشروع تخرجهم.

وتوقف طلاب وطالبات الفرقة الدراسية الرابعة بالكلية في ممر شرفي على طول القاعة لاستقبال أستاذ الصحافة للاحتفال به واستقبلوه بالورود الحمراء والهدايا التذكارية تقديرا له وعطائه على مدى سنوات دراستهم.

وعبر الطلاب عن حبهم العميق للدكتور وليد العشرى وقالوا انهم لم يجدوا وسيلة للتعبير عن حبهم وامتنانهم له إلا بتنظيم ممر شرفى باعتباره أهم أداة للتعبير وتوجيه الشكر والتقدير لعالم جامعى جليل ردا على ما قدمه لهم ولغيرهم ممن سبقهم من زملائهم الطلاب على مدار السنوات الماضية.

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وقال بعض الطلاب: لقد ذهبت إلى أبعد الحدود معنا فأنت تهتم حقًا بتقديم الأفضل لنا شكرًا لك من أعماق قلوبنا الدكتور وليد من أفضل دكاترة الكلية ويكاد يكون أفضلهم أكتر دكتور سهل علينا المادة وبسط لنا المعلومة جدا بجد حقيقي مفيش كلام هيوصف تعبه معانا ولا مجهوده طول السنة بجد ربنا يكرمه يارب.

بدوره رد الدكتور وليد العشرى على ممر الطلاب الشرفى والدموع تذرف من عينيه: شكرا جزيلا ابنائي الطلاب.. لا أجد من الكلمات ما اعبر به عن امتناني وتقديري وهذا تكريم لم أكن أتوقعه أو أتخيله وربما لا أستحقه من طلاب دفعة كبيرة فمنذ أن عينت وأنا على هذا الحال وهذه الطريقة أعمل بحب وإخلاص وأنفذ وصية أبي حيًا وميتًا بأن أستوصى بالطلاب خيرًا خاصة من ليس له واسطة وتتلمذت على يد أساتذة عظام رحم الله من مات منهم وأطال الله في عمر الآخرين لكنني كنت أفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله ولم أكن أتوقع أبدا هذا التكريم وأتمنى أن اكون أستحقه وأن نظل على العهد دوما حتى أموت.

وتابع العشرى: سعادتي لا توصف بما قام به طلابي كل الحب لهم من أعماق فؤادي أعجز عن التعبير أو الشكر.

جامعة طنطا تقدم 50 فرصة تدريب للطلاب العرب في الطب والذكاء الصناعي

اختتمت جامعة طنطا مشاركتها في فاعليات الملتقى الـ 28 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية الذي تم عقده خلال الفترة من 1-5 مايو 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بجامعة الحسن الثانى بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على عقد الشراكات مع الجامعات العربية والمشاركة الفاعلة في برامج التبادل الطلابي لدورها في إثراء الطلاب معرفيًا وعلميا، واكسابهم المزيد من المهارات التي يحتاجونها بعد تخرجهم، مشيرًا إلى أن توفير التبادل الطلابى بين الجامعات العربية يوفر الفرص لتدريب الطلاب واطلاعهم على الثقافات والحضارات المختلفة وتنمية مهاراتهم المهنية والتعليمية.

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وأوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وممثل الجامعة بالملتقى أن الجامعة تعمل دائما على توفير فرص تدريب متنوعة لطلاب، لتحقيق أكبر مشاركة للطلاب فى مجالات العلوم المختلفة، موضحًا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تم توفير ٥٠ فرصة تدريب لطلاب الجامعات العربية، في مجالات الطب وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الصناعى وإدارة الأعمال.

واضاف نائب رئيس الجامعة أن الجلسة الختامية شهدت عدة توصيات أبرزها ضرورة التزام الجامعات باعطاء فرص التبادل القابلة للتنفيذ عمليا، مع الالتزام بما تم الاتفاق عليه من فرص، لكل طالب الحق فى التمتع بالتدريب فى ظروف ملائمة وتقديم خدمات مناسبة له وأن تقوم الجامعة المستضيفة بتوفير الاعاشة الكاملة خلال فترة التريب، العمل على عدم الغاء أى فرصة من فرص التدريب الممنوحة من الجامعات إلا في الظروف القهرية طبقا لظروف كل جامعة من الجامعات المستضيفة، مراعاة أن تكون فرص التدريب الممنوحة للجامعات الفلسطينية قابلة للتنفيذ لتسهيل الحصول على التأشيرة.

كما شملت أيضًا دعوة الجامعات المشاركة فى التدريب إلى تصميم وتطوير برامج تديبية إلكترونية، واطلاق المنصة الرقمية العربية من أجل تمكين كل الجامعات للمشاركة الفاعلة لتجاوز الحدود والصعوبات المادية، تمكين الجامعات الفلسطينية من استضافة الملتقى ان لم يكن فى فلسطين، فيكن فى الادرن طبقا لرغبة ممثلى الجامعات الفلسطينية، اتفاقية التبادل الداخلي بين جامعات البلد الواحد ضمن معايير محدودة وذلك لوجود تشابه كبير بين المسافات التدربيبة بين جامعات البلد الواحد مما يضمن تنوع التخصصات بشكل كبير واتاحة اكبر عدد من فرص التدريب وتشجيع الجامعات على الاشتراك بالمجلس.