السبت 27 مايو 2023
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محافظات

تعليم الغربية: 33 ألف طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحان التحريري في 117 لجنة

تعليم الغربية 33920
تعليم الغربية 33920 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية،فيتو

تابع اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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ويؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالبا وطالبة الامتحان التحريري  في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

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وأضاف "حسن" أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة الكترونية أو محمول أو سماعات الكترونية، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بإزالة كافة الإشغالات من محيط اللجان، لتأمينها التأمين المناسب، وتقديم كامل العون مع تعليم الغربية خلال فترة سير الامتحانات، حيث تمثل الامتحانات أمن قومي.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان. 

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