وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور مبنى محافظة الدقهلية ويفتتح مصيف العاملين بشركة أبو زعبل

يقوم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، بزيارة ديوان عام مبنى محافظة الدقهلية في إطار التعاون والتكامل البنّاء بين الوزارة والمحافظة، ويفتتح الوزير "محمد صلاح" فندق ومقر مصيف "بيت العائلة" للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

مصيف "بيت العائلة" بشركة ابو زعبل

ياتى ذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تحرص على تنفيذها وزارة الإنتاج الحربي ومن بينها تطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين بما يعينهم على القيام بدورهم وعملهم على أكمل وجه، يأتي ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، ويرافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، محمد سليمان مدير مكتب الوزير، محمد بكر المستشار الإعلام للوزير، المهندس عبد الحكيم شوقي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، المهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.

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وكان اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الدكتور المهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي؛ لمتابعة الموقف الحالي وأخر المستجدات للبحوث والمشروعات البحثية الجاري تنفيذها بالمركز، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

مركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الانتاج

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير الأداء بمركز التميز العلمي والتكنولوجي وسبل تحقيقها، حيث أكد على ضرورة متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها وخاصة مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة، مضيفًا أن الوزارة قد فتحت قناة اتصال مع كل من لديه بحث قابل للتنفيذ يخدم الصناعة المصرية من خلال بريد إلكترونيmomp.gov.eg@momp أو رقم واتس أب 01070168748.

ولفت إلى أن البحث العلمي هدف رئيسي، عقب ذلك قام الدكتور إيهاب أبو بكر السحيلي باستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات البحثية وأخر المستجدات، حيث قام بعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي والذي يعد من أحدث المشروعات التي يعمل مركز التميز العلمي على تنفيذها، لافتًا إلى هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام بأيد مصرية وتكنولوجيا يابانية.

تطوير الخطط الموضوعة للوزارة لإحداث طفرة صناعية والدخول في مجالات جديدة

وأصدر الوزير "محمد صلاح" عدد من التوجيهات المتعلقة بموضوعات المتابعة والخطط التي تم استعراضها خلال اللقاء، مؤكدًا على ضرورة استكمال سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة سابقًا مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربى تعمل على دعم البحث العلمى وتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية وتكثيف الجهود لزيادة المكون المحلى للصناعات بمختلف أنواعها من خلال استغلال الأبحاث العلمية فى دعم الصناعات الوطنية مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى، فشركات الإنتاج الحربي لديها طاقات بشرية وإمكانيات تكنولوجية هائلة يتم الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل، والسعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.