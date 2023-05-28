%50 خصم في بنك مصر على طلب إصدار البطاقات أون لاين

أعلن بنك مصر عن خصم 50% على مصاريف إصدار بطاقة الخصم الفوري للعملاء، وذلك في حالة ما إذا تم التقديم على البطاقة من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

وأضاف بنك مصر أنه يتم استلام البطاقة عن طريق موظف شركة الشحن على عنوان العميل المسجل على النظام (وذلك بعد التواصل مع العميل من قبل الموظف لتأكيد تاريخ وميعاد الاستلام).

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء، سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات؛ تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.



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وتشمل مميزات بطاقه فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

وتتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة، وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة اسم حامل البطاقة، وكذلك اسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

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خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.



الفرق بين الحسابات في بنك مصر

من جانب آخر، يسعى العديد من عملاء بنك مصر لمعرفة الفرق بين الحساب النمطي الجاري والحساب الإسلامي والتي يتم تقديمها للعملاء من خلال حساب إكسبريس في فروع البنك.

ويقدم حساب إكسبريس نوعين من الحسابات:

أولا، الحساب النمطي:

هو حساب جاري تحت الطلب يُفتح باسم الشركة، ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء، ولا يخضع لمدة محددة.

ويمكن للعملاء التمتع بسهولة سحب وإيداع أموالهم في أي وقت، كما يمكنهم إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاتهم البنكية الأساسية.

فتح الحساب في بنك مصر

ويتم فتح الحساب بأحد الفروع النمطية ويمكن للعميل اجراء كافة معاملاته البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.

مميزات الحساب الحساب الجاري

لا يستحق رصيد الحساب عوائد دورية.

تقديم كافة الخدمات المصرفية كإصدار دفتر شيكات، التحويلات المصرفيه، بطاقات الصراف الآلي، الانترنت البنكي للشركات.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حسابك.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

امكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

سهولة التعامل على الحساب على مدار اليوم 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات علي الحساب.



الحساب الإسلامي من بنك مصر:

هو حساب تم مراجعة ضوابطه من هيئة الرقابة الشرعية وهو حساب تحت الطلب ولا يستحق عائد على المبالغ المودعة في الحساب حيث ان الهدف الاساسي حفظ أموال العميل وتسهيل التعامل التجاري وليس الاستثمار ويتم فتحه باسم الشركة ويجوز للعميل التعامل عليه في أي وقت يشاء ولا يخضع لمدة محددة، ويأذن العميل للبنك في استثمار رصيد الحساب الجاري وفق الضوابط الشرعية المنظمة لذلك.

يمكن للعميل التمتع بسهولة سحب وايداع أمواله في أي وقت، كما يمكنك إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية.

يتم فتح الحساب بأحد الفروع الإسلامية ويمكن اجراء كافة معاملات العميل البنكية من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية سواء الفروع النمطية أو الإسلامية.



تفاصيل الحساب الإسلامي

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي.

إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.