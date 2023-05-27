حملة أمنية بسوهاج تضبط 10 قطع أسلحة نارية (صور)

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (دار السلام)؛ وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط (10) قطع سلاح نارى (3 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – 3 فرد محلى) بحوزة (10متهمين) وتنفيذ (85) حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

-إعلانات-



جهود متواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية

وفى سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 5,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول ).



مديرية أمن مطروح

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول).



مديرية أمن السويس

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).



مديرية أمن المنوفية

ضبط (أحد الأشخاص).. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول ).



مديرية أمن الغربية

ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).



مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة – 3 قطع سلاح أبيض ).



مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى الحشيش والهيروين - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).



مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "التامول"- مبلغ مالية – 2 هاتف محمول).



مديرية أمن المنيا

ضبط (شخص - له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى - هاتف محمول).



مديرية أمن قنا

ضبط (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (كمية من مخدرى "الهيدرو – الأفيون" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



ميناء القاهرة الجوى

ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بإنهاء إجراءات إستلام طرد قادم للبلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبداخله (كمية من مخدر الشابو).



منطقة السحر والجمال

ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

