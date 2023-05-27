السبت 27 مايو 2023
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محافظات

حملة مكبرة بطريق رافد المنصورة جمصة في الدقهلية

حملة علي طريق رافد
حملة علي طريق رافد جمصة، فيتو

شن رئيس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية حملة مكبرة بطريق رافد المنصورة جمصة.

حملة علي طريق رافد جمصة، فيتو


استهدفت الحملة  رفع كفاءه النظافة العامة والإنارة العامة، و تحسين مستوى النظافة العامة والخدمات العامة المقدمة للمواطنين على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس"، وذلك  في ضوء توجيهات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حملة علي طريق رافد جمصة، فيتو

حيث قامت اليوم السبت المحاسبة غاده الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس، وبرفقتها  محمد السبروت نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، بحمله مكبره  لرفع كفاءه النظافه العامه والإنارة العامة بطريق رافد المنصورة جمصة.

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حملة علي طريق رافد جمصة، فيتو

وأكد  على استمرارية العمل بتحسين مستوى  جميع مداخل ومخارج المدينة والطرق  الرئيسية على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس، بهدف تحقيق الخدمات للمواطنين بالشكل المطلوب.

حملة علي طريق رافد جمصة، فيتو

كما أشارت إلى المتابعة المستمرة لجميع مطالب المواطنين بشتى المجالات والعمل على الاستجابة لها وفقا للقانون واللوائح المنظمة للعمل،

حملة علي طريق رافد جمصة، فيتو

وذلك بوجود  محمود طلبة مدير إدارة المتابعة برئاسة المركز، ورؤساء المجالس القروية.

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