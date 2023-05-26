الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

ختام فعاليات الملتقى العلمي الأول لأطباء الأسنان بمنية النصر في الدقهلية

جانب من ختام فعاليات
جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، في

شهدت صحة الدقهلية بحضور 300 طبيب أسنان، ختام فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء الأسنان بمنية النصر 

جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، فيتو


وذلك تنفيذا لتعليمات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، وتوجيهات  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية من الناحية العلمية والعملية.

جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، فيتو

حيث اختتمت اليوم فعاليات الملتقى العلمى الأول لأطباء أسنان منية النصر، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة وباشراف مباشر من الدكتور محمد مسعد ابوالعنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان.

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جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، فيتو

وشارك بالمؤتمر الذى استمر على مدار يومين أكثر من 300 طبيب أسنان وتضمن 6 محاضرات إلى جانب 5 ورش عمل حول كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان.

جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، فيتو

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء أسنان الدقهلية  والدكتور طارق الزكي مدير إدارة طب الاسنان ونقيب أطباء الأسنان بدمياط ولفيف من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب فى مقدمتهم الدكتورمحمود سامى الامام وثروت فتح الباب عضوا مجلس الشيوخ إلى جانب النائب خالد الحداد والنائبة الدكتورة شيماء نبيه من مجلس النواب.

جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، فيتو

وفى ختام المؤتمر قدم القائمين على الملتقى دورع تكريم للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور محمد مسعد والحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

جانب من ختام فعاليات الملتقي العلمي الاول لاطباء الاسنان، فيتو

من جانبه أعرب وكيل الوزارة  عن خالص تقديره لكل القائمين على الملتقى وعلى رأسهم الدكتور سمير أبو النور مدير الإدارة الصحية بمنية النصر والدكتور إيناس زويته رئيس قسم الأسنان بالإدارة والدكتور السيد ابو النجا مدير مستشفى منية النصر والدكتور محمد الهنداوى رئيس القسم بالمستشفى

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