محافظ قنا 338 طالبا وطالبة موزعين على 18 لجنة فرعية بامتحانات الدبلومات الفنية

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من اللجان الفرعية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022 / 2023، وذلك بمدرسة قنا التجارية المشتركة بالرياح، والتى تضم 338 طالبا وطالبة موزعين على 18 لجنة فرعية، حيث يؤدى اليوم الطلاب الامتحانات بمادتىّ اللغة العربية والتربية الدينية، ومن المقرر أن تستمر حتي الخميس الموافق 8 يونيو المقبل، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأطمئن محافظ قنا، على سير عملية الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو عقبات، كما اطمئن على توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألفا و917 طالبا وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 50 لجنة تعليم صناعي، و16 لجنة تعليم زراعي، و28 لجنة تعليم تجاري، مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، والإستعداد لكافة الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الإمتحانات بشكل طبيعي، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

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