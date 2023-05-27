السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القباج تستقبل وفد هيئة التعاون الياباني الجايكا لدعم التعاون المشترك

القباج تستقبل وفد
القباج تستقبل وفد هيئة التعاون الياباني الجايكا, فيتو


استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد هيئة التعاون الياباني "الجايكا" برئاسة الدكتور تاناكا شينشيرو رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة ومستشار شئون التعليم بمقر جايكا بطوكيو والوفد المرافق له، السيد هارا ماساشي الممثل عن السفارة اليابانية بالقاهرة، والسيد تيتسو كاميتاني منسق التعاون بين جايكا ووزارة التضامن الاجتماعي.

تعاون مصري ياباني لتحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة 

وتم اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشروع "تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، وذلك بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الأسبق والأمين العام لمبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، ومشاركة قيادات العمل المختصين بالطفولة المبكرة بالوزارة برئاسة الأستاذة منى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة.

-إعلانات-

تفاصيل مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة

واستهدف اللقاء التعرف على النتائج المختلفة للمرحلة الثانية للمشروع، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022 وتضمنت تطوير آليات متابعة دعم الحضانات، وتطوير مناهج التعلم، وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور، وتنمية قدرات العاملين والمسئولين.

ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تم استهداف إجمالي 413 حضانة في 8 محافظات في المرحلة الأولى، وسيتم التوسع في المرحلة الثانية لتشمل عدد أكبر في قرى حياة كريمة.

ورحبت القباج بالوفد الياباني في بداية اللقاء، وثمنت التعاون المشترك مع هيئة "جايكا" اليابانية والدعم المقدم من فريق العمل الياباني لتطوير العمل والإجراءات والنظم بمجال تنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة على أهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل وطرق تفكيره وتطوير علاقات سليمة مع الأسرة والمجتمع.

وأفادت أن الوزارة تتبنى رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام في السنوات الأولى من عمر الأطفال وبصفة خاصة الألف يوم الأولى، وشمولهم بالرعاية الصحية والتغذوية، وبالتعليم والتنشئة الصحيحة، وأهمية اكتشاف أي نوع من الإعاقة أو من عيوب الشخصية الذي قد يعيق التطور السليم للطفل إذا لم يتم تناوله بشكل صحيح.

واستعرضت القباج نتائج البحث الميداني الذي تم على مستوى قرى حياة كريمة بشأن وضع حضانات الطفولة المبكرة والتي أفادت بنتائج إيجابية تخص نسب الإشغال، ووجود حضانات دامجة تقبل أطفال ذوي الإعاقة، واستمرار التواصل مع أولياء الأمور، وارتفاع نسبة التطعيمات، ووجود حوالي 70% من تلك الحضانات بالدور الأرضي.

وعلى الصعيد الآخر، سجل ترخيص الحضانات نسبة منخفضة بحوالي 46% من إجمالي الحضانات، وعدم ميكنة إجراءات العمل بالحضانات إلى بنسبة 32% فقط، وانخفاض الوعي الغذائي لدى العاملين بالحضانات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمراض التنفسية لدى الأطفال.

وأثير نقاش بين الجانب المصري والياباني حول إمكانية تبني مبدأ العمل بنموذج الحضانات المنزلية لاعتبار سرعة الانتشار في الحضانات وإلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال تحت سن 5 سنوات بالحضانات، مع توفير اعتبارات الأمن والسلامة، وتطوير قدرات القائمين عليها.

وبالفعل أكد الجانب الياباني أن هذا النموذج تم اتباعه في اليابان، خاصة في بداية تطوير القطاع، وذلك سبيلًا للتوسع في إقامة حضانات جديدة في المناطق الجديدة، وكنموذج ملائم منخفض التكلفة لبعض الأسر.

ووعد الجانب الياباني بتقديم المنتجات الفنية المتاحة لديه في ذلك القطاع، كما تطرق الحديث لأهمية تقديم الدعم الكافي في مجال تطوير نظم المتابعة المميكنة لوضع الحضانات والأطفال.

ومن جانبه أكد الدكتور تاناكا شينشيرو مستشار شئون التعليم بمقر جايكا بطوكيو على تقديم شكره وتقديره لفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل مهمة عمل البعثة خلال الأسبوع، والتي أسفرت عن عقد عدة مناقشات قيمة مع ممثلي الوزارة والجهات ذات الصلة بالمشروع.

كما تم عقد زيارة ميدانية لمحافظة الاسماعيلية لزيارة إحدى الحضانات التي قامت جايكا بتطوير ركن الألعاب بها، بالإضافة إلى عقد حملة توعية لأولياء الأمور حول أهمية التعلم من خلال اللعب.

وأكد الدكتور تاناكا على أن الجانبين المصري والياباني لديهما نفس المفهوم الخاص بأهمية التعلم من خلال اللعب كأداة أساسية لتطوير الأطفال واكتشاف أي احتياجات خاصة لديهم من خلال اللعب، كما أشار الى أهمية دور الوزارة في تحفيز ميسرات دور الحضانة بالتدريب المستمر وآليات المتابعة والتقييم.

وانتهى اللقاء إلى استمرار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتطبيق منهجية جديدة في تنمية أطفال الحضانات في الفئة العمرية تحت 4 سنوات وهي "التعليم من خلال اللعب" والذي يهدف إلى تطوير إدراك الأطفال وتعزيز مهاراتهم، من خلال استخدام أدوات لعب تعتمد على التفكير الإبداعي وتنمية الفكر المنطقي والتفاعلي، علمًا بأن اللعب يتم تصنيعها مواد بيئية وتعتمد على تنمية علاقة الطفل بالبيئة وبالمجتمع وبالمحيط الخارجي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التضامن ‌وزيرة‌ ‌التضامن‌ ‌الاجتماعي أسعار حج التضامن أخبار وزارة التضامن

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

الأوقاف توزع 1500 طن لحوم في عيد الأضحي بالتعاون مع التضامن

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية