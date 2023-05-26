الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 19 مايو وحتي 25 مايو، ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 19 مايو:

- استعدادا لموسم حج الجمعيات الأهلية 1444ه-2023م، التضامن الاجتماعى تنفذ ندوات وبرامج التوعية حول مناسك الحج والارشادات اللازمة لضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية.

- وزارة التضامن الاجتماعي تشارك بمؤتمر "دور القيم الإنسانية الوطنية والعالمية في تطوير مؤسسة الأسرة "، عبر تقنية زووم، والذى انعقد بمدينة طقشند بأوزبكستان، والوزارة تستعرض جهودها في مجال تنمية الأسرة المصرية.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تقوم بحملة لتوفير كافة الأجهزه والأدوات الكهربائية اللازمة للعرائس من الأسر الأولى بالرعاية، وتسلم أكثر من 50 عروسة مستلزمات زواجهن.

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السبت 20 مايو:

- القباج تناقش موازنات وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2023-2024، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية أمام لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يكثف من فعاليات المرحلة الثانية من التدريبات في قرى حياة كريمة على مستوى 20 محافظة في 140 قرية، وينتهي من تدريب 200 شاب من المخطوبين من الجنسين بمحافظتي قنا والبحيرة.

الأحد 21 مايو:

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق مبادرة لتوعية العمال بالأراضي الزراعية في العديد من القرى الريفية بمخاطر الإدمان، وآليات الاكتشاف المبكر والمبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان.

- اجتماع اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة المستشار عمر القمارى وبحضور أعضاء اللجنة لبحث التعليقات بشأن التعديلات القانونية المقترحة.

- وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تطلق سلسلة برامج تدريبية لفرق عمل مكاتب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز القدرات وتطوير الأداء بشأن الكشف الوظيفي.

- برنامج "تكافل وكرامة" يراجع بيانات الأسر المستفيدة من الدعم النقدي المشروط، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، لاستمرار المستحقين، وتحويل نسبة منهم إلى برنامج فرصة لتسليمهم فرص عمل.

الاننين 22 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التمويل الاجتماعية العربية" بمدينة شرم الشيخ.

- الهلال الأحمر المصرى يستعرض جهوده بمشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين بالقاهرة الكبرى، والذى ينفذ بالتعاون مع السفارة السويسرية وتنفيذ قوافل طبية وتطعيمات كورونا وندوات للتوعية الصحية وخدمات الدعم النفسى.

- اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة بهدف مناقشة طلبات الكفالة الواردة للجنة والتظلمات بشأن الأسر المرفوضة، وذلك في إطار اتجاه الوزارة نحو لامأسسة قطاع الرعاية الاجتماعية.

الثلاثاء 23 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية" بشرم الشيخ تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية".. وتلقي كلمة نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

- وتقدم عرضا حول "بناء الدولة وبناء الإنسان.. نحو الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي" خلال فعاليات المؤتمر، وتتفقد أعمال القرية التراثية بشرم الشيخ للوقوف على الإنجاز بها برفقة نظيرتها القطرية ووزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء.

- دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يلتقى بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بنت على بن ناصر المسند بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج خلال مشاركتها بمؤتمر "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية" بشرم الشيخ.

- مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلى أمين، تسلم مشروعات صغيرة للاسر الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة والمشروعات تتنوع بين الحرفي والصناعي والتجاري والخدمي.

- الهلال الاحمر المصرى، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يقوم بصيانة ورفع كفاءة 100 مدرسة بمحافظة شمال سيناء.

الأربعاء 24 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تختتم فعاليات المؤتمر الأول حول "بنوك ومؤسسات التمويل والتنمية العربية" تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وجامعة الدول العربية 23-24 مايو 2023.

- تحت مظلة برنامج "تنمية الأسرة المصرية"، تم تنفيذ 9,3 مليون زيارة توعية أسرية بموضوعات تنظيم الأسرة، ومد جسور الشراكة مع 110 جمعية أهلية في حملات التوعية وتقديم خدمات الصحة الإنجابية.

- تلقي 3413 لجنة زكاة أكثر من مليار جنيه مصري للإنفاق على مصارف الزكاة والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها الموجهة للسيدات المعيلات وللأشخاص ذوي الإعاقة.

- وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، تختتم فعاليات النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى "نهج العدالة التصالحية في نظام قضاء الاحداث" بحضور ممثلي إدارات الدفاع ومكاتب المراقبة.

الخميس 25 مايو:

- السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية تزور الهلال الأحمر المصري، وتتفقد غرفة العمليات وتستمع إلى شرحٍ توضيحيٍ شامل للدور الإنساني والوطني لجمعية الهلال الأحمر المصري.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع نظيرها السوري سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تقوية المجتمع المدني، وتسويق المنتجات التراثية، والتدريب الحرفي.

- القباج تستقبل وفد هيئة التعاون الياباني (الجايكا) لدعم التعاون المشترك في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وتناقش تنسيق التعاون بشأن ميكنة آليات رصد جودة الحضانات، والتوعية للأسر بأهمية الحضانات وتطوير قدرات مديري الحضانات والميسرات.

- القباج تترأس اجتماعًا دوريًا مع فريق برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، وتناقش تفعيل توفير 50 ألف فرصة عمل، وسبل الشراكة مع 20 جمعية أهلية، وتطوير منصة مشتركة للمشروعات متناهية الصغر.