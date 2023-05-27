تمزق عضلة الصدر.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عنبة بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلن مطرب المهرجانات عنبة، عن تعرضه لوعكة صحية، والذى خضع على أثرها للعديد من الفحوصات الطبية لكشف تفاصيل حالته الصحية

في هذا السياق، نشر عنبة ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من داخل أحد المراكز الطبية، وعلق عليها قائلًا: تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله.

من ناحية آخري، قال مصدر مقرب لـ “عنية”، أن حالته الصحية مستقرة، وغير مقلقه، مشيرًا إلى أن الوضع طبيعي، ويخضع لبعض الفحوصات من أجل الإطمئنان على حالته الصحية.

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عنبة خاض تجربة التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، في موسم دراما رمضان 2023، ولعب دور فتى شعبي يدعى بويكا، ويساعد مايان السيد التي تعود من كندا وتتوه من أسرتها فور وصولها إلى مصر ببضعة ساعات، ويقع في حبها، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب المغامرات التي تخوضها عائلة مايان السيد.

ضم مسلسل 1000 حمدلله على السلامة العديد من الفنانين، منهم: عنبة، يسرا، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، سماء إبراهيم، إيمان السيد، منير مكرم، محمد محمود، محمد أوتاكا، علاء مرسي، صفاء جلال، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح.

على الجانب الأخر، كان قال مدحت العدل: عنبة فجأنا بشكل كبير من جلال مشاركته فى مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إذ وجدناه عنصرا فعالا بشكل متميز وكان إضافة حقيقية وفى صالح مسلسل يسرا هذا العام، سواء من خلال أدائه التمثيلي السلس أو من جماهيريته الواسعة، فبسببه كان المسلسل يتصدر تريند تيك توك يوميًا لأنه صاحب جماهيرية طاغية وسعدنا بالتعامل معه.

يعد مهرجان الهيبة هو آخر المهرجانات الشعبية التي قدمها عنبة خلال الفترة الماضية، وتعاون خلالها مع مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وطرحها قبل شهر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حاجز 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.