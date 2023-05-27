السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تمزق عضلة الصدر.. تفاصيل الحالة الصحية لـ عنبة بعد تعرضه لوعكة صحية

مطرب المهرجانات عنبة،فيتو
مطرب المهرجانات عنبة،فيتو

أعلن مطرب المهرجانات عنبة، عن تعرضه لوعكة صحية، والذى خضع على أثرها للعديد من الفحوصات الطبية لكشف تفاصيل حالته الصحية 

 

في هذا السياق، نشر عنبة ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من داخل أحد المراكز الطبية، وعلق عليها قائلًا: تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله.

 

من ناحية آخري، قال مصدر مقرب لـ “عنية”، أن حالته الصحية مستقرة، وغير مقلقه، مشيرًا إلى أن الوضع طبيعي، ويخضع لبعض الفحوصات من أجل الإطمئنان على حالته الصحية.

-إعلانات-

عنبة خاض تجربة التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل 1000 حمدلله على السلامة، في موسم دراما رمضان 2023، ولعب دور فتى شعبي يدعى بويكا، ويساعد مايان السيد التي تعود من كندا وتتوه من أسرتها فور وصولها إلى مصر ببضعة ساعات، ويقع في حبها، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب المغامرات التي تخوضها عائلة مايان السيد.

 

ضم مسلسل 1000 حمدلله على السلامة العديد من الفنانين، منهم: عنبة، يسرا، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، سماء إبراهيم، إيمان السيد، منير مكرم، محمد محمود، محمد أوتاكا، علاء مرسي، صفاء جلال، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وتحت قيادة المخرج عمرو صلاح.

 

على الجانب الأخر، كان قال مدحت العدل: عنبة فجأنا بشكل كبير من جلال مشاركته فى مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، إذ وجدناه عنصرا فعالا بشكل متميز وكان إضافة حقيقية  وفى صالح مسلسل يسرا هذا العام، سواء من خلال أدائه التمثيلي السلس أو من جماهيريته الواسعة، فبسببه كان المسلسل يتصدر تريند تيك توك يوميًا لأنه صاحب جماهيرية طاغية وسعدنا بالتعامل معه.

 

يعد مهرجان الهيبة هو آخر المهرجانات الشعبية التي قدمها عنبة خلال الفترة الماضية، وتعاون خلالها مع مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وطرحها قبل شهر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حاجز 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عنبة إصابة عنبة المطرب عنبة تمزق عضلة الصدر مطرب المهرجانات عنبة

مواد متعلقة

أخبار الفن اليوم، تامر حسني يكشف عن البرومو التشويقي لفيلمه الجديد تاج.. وفاة الفنان الكويتي أحمد جوهر

مدحت العدل لـ (فيتو): أحمد عيد يستحق الأوسكار ومشاركة عنبة كانت فى صالح يسرا

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

اعترافات صادمة لجامع قمامة متهم بقتل زميله في المرج

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية