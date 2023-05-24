أخبار الأهلي، الشناوي جاهز لمباراة الوداد وكولر يجتمع مع طبيب النادي

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة من مساء بعد غد الجمعة على ملعب الكلية الحربية.

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وتذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

الكشف عن مدة غياب الحارس حمزة علاء



أثبتت الأشعة التى خضع لها حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الأولمبي إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وعلمت فيتو أن الحارس الشاب سوف يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل سوف تصل إلى ثلاثة أشهر.

وغاب حمزة علاء عن مباراة الأهلى أمام إنبى التى أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز والتى فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين.



الأهلى يستعيد ذكرى الفوز على الإسماعيلى برأسية فلافيو



وحرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الاحتفال بذكرى انتصاره على الإسماعيلى، في المباراة الفاصلة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2008-2009 التى كانت في مثل هذا اليوم 24 مايو من العام 2009،وفاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف ليتوج ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو لهدف الأهلى فى شباك الإسماعيلى في تلك المباراة الذي أحرزه الانجولي امادوا فلافيو لاعب الأهلى السابق.



وتساوى الأهلى مع الإسماعيلى في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم 2008-2009 برصيد 63 نقطة لكل فريق وتبادل الفريقان الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد في مواجهاتهم أثناء الموسم، حيث فاز الأهلي أولا بالإسماعيلية بهدف سجله محمد بركات، ورد الإسماعيلي اعتباره برأسية محمد محسن ابوجريشة بالقاهرة.

تطور جديد في موقف الشناوى من اللحاق بمباراة الوداد المغربي



واقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة أمام الوداد المغربي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وعلمت فيتو أن الشناوى أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بعدما خضع لبرنامج علاجي مكثف وجلسات علاج ساهمت في تحسن حالة الشناوي من إصابته في تمزق في عضلة السمانة التى تسببت في غيابه عن مباراتى الأهلى امام الترجى في إياب الدور نصف وأمام إنبى بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يوم 4 يونيو المقبل موعدا لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الكاف الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة موعدا لمباراة الأهلى والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته على ملعب القاهرة الدولي.

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.



الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الطلائع وكولر يجتمع مع اللاعبين



وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام إنبي تدريبات استشفائية في الجيم والملعب، على هامش المران الجماعي.



وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة والمران على الكرات العرضية دفاعًا وهجومًا.

كما خاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبًا من التدريبات المنفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء الجمعة، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

حسين الشحات يواصل التأهيل وكولر يجتمع مع أبو عبلة

أدى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات الجري حول الملعب منفردًا، وخاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل على هامش مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق طلائع الجيش فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وسيد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.