بعد إحالة المتهم للمفتي، شقيق عروس طنطا باكيًا: شاهدتها كتلة دم (فيديو)

شهدت ساحة محكمة طنطا في محافظة الغربية منذ قليل، حالة من الفرح الممزوجة بالحزن سيطرت على أسرة عروس طنطا ، بعد إحالة أوراق المتهم بقتلها لمفتي الجمهورية.

وقال شقيق عروس طنطا إنه أول من شاهد شقيقته، وكانت عبارة عن كتلة دم، حينما اتصل عليه القاتل وكان المنظر أبشع مما يتخيله بشر.

وعن قرار محكمة جنايات طنطا بعد ٢٥ يوما بإحالة أوراق المتهم للمفتي قال إنه يثق في عدالة السماء، وعدالة ونزاهة القضاء المصرى، وتعد القضية أسرع قضية حيث أنه لم يمر عليها سوى ٢٥ يوما فقط.

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وعن تلقي العزاء الذى كان قد تم تأجيله من قبل الأسرة لحين حكم المحكمة، أكد أنه سوف يتم تحديد ميعاد خلال الأيام القادمة لتلقي العزاء بعد الحكم الرادع اليوم.

جاء ذلك عقب نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل عروسه بعد 48 ساعة جواز بقرية نفيا بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية، تلك القضية المعروفة إعلاميا بعروس طنطا، والمتهم فيها بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتحويل أوراق المتهم للمفتي.

وكانت قوة أمنية من قسم ثان طنطا اصطحبت المتهم من محبسه بالقسم إلى محكمة الجنايات لحضور أولى جلسات المحاكمة المتهم فيها بقتل عروسه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم باستخدام سكين المطبخ.

وشهدت أيضا قاعة محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة أمس وصول أسرة عروس طنطا برفقتها عدد من الأقارب وأهالي قرية نفيا بدائرة مركز طنطا، مرتدين الملابس السوداء حيث سيطر الحزن الشديد عليهم مرددين عبارات: عاوزين القصاص.. عاوزين حق بنتنا.

فيما شهدت جلسة المحاكمة تشديدات أمنية من قبل قوات أمن الغربية، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط قاعة المحاماة.

والتقت "فيتو" أسرة "آية الشبيني"عروس طنطا التي قتلت علي يد زوجها بعد ٤٨ ساعة من حفل زفافهما من داخل قرية نفيا محافظة الغربية، و بالتحديد أمام مقبرتها للتعرف علي القصة الحقيقية وراء تلك الجريمة من والدتها وباقي أسرتها.

في بداية اللقاء قالت أم العروسة: نسكن في منزل ريفي بقرية نفيا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وابنتي حاصلة علي مؤهل عال، ولها أخ وأخت، وكانت تعمل مدرسة في حضانة لتساعد في الإنفاق على أشقائها، وتمت خطبتها منذ ٨ شهور وكانت سعيدة ومبسوطة بالعريس، وجهزناها وقبل كتب الكتاب سألتها أنتي موافقة تتجوزيه وأكدت لي أنها سعيدة ومبسوطة بيه معرفش إيه اللى حصل ومش مصدقه لحد دلوقتى إنها ماتت.

"الستات في السوق بيقولولي..الحقى يا أختي بنتك مدبوحة".. هكذا قالت أم العروس المكلومة من الحسرة علي فلذة كبدها، إنها سمعت بالخبر بعد ساعات من السيدات أثناء نزولها لشراء مستلزمات المنزل، وصباحية العروسة من سوق القرية يخبرنها بأنه تم العثور على نجلتها مذبوحة داخل منزل الزوجية.

وأكدت والدة العروس القتيلة أن «ابنتها تبلغ من العمر ٢٥ عامًا وأنه طوال فترة الخطوبة لم يبد على خطيبها أية علامات للمرض النفسي، قائلة: كان غلبان وفي حاله وآخر لقاء به وصيته عليها يوم الصباحية.

وأضافت أم العروس أن نجلها ذهب إلى شقيقته وقام زوجها بفتح الباب، مشيرًا إلى أنه كان يمسك بسكين وملابسه ملطخة بالدماء فسأله: هل تقوم بذبح الفراخ في الصباحية.. فابتسم وقاله آه.. أدخل.. وسلم عليا وأغلق الباب وهرب، مؤكدًا أن العريس هرب سليمًا ولم يكن مصابًا، فيما حاول اللحاق به ولكن دون فائدة، مشيرًا إلى أنه قام بنقل شقيقته إلى المستشفى ولكنها كانت قد فارقت الحياة.

وأشارت أم العروس القتيلة إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن نجلتها عذراء.

فيما طالبت أسرة العروس بحق ابنتها والكشف عن سبب قيام زوجها بفعل ذلك، رافضين تلقي واجب العزاء فيها حتى يتم القصاص من الجاني.