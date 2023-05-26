الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال 33920 طالب دبلومات فنية في 117 لجنة امتحان

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023،

وتبدأ الامتحانات غد السبت الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري، وتستمر حتى الثامن من يونيو القادم، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر يونيو القادم، وحتى يوم الجمعة الموافق السادس عشر من نفس الشهر.

وأشار رحمي إلى جاهزية المدارس لاستقبال 33920 طالبا وطالبة داخل 117 لجنة، موزعة بعدد 57 لجنة للتعليم الفني الصناعي، وعدد 6 لجان للتعليم الفني الزراعي، وعدد 48 لجنة للتعليم الفني التجاري، وعدد 6 لجان للتعليم الفني الفندقي، حيث تم تجهيز جميع اللجان بعدد 20 طالب، وذلك لتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء سير الامتحان، كما تمت مراعاة الإضاءة والتهوية الجيدة بكل لجنة.

-إعلانات-

ووجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة كافة الإشغالات من محيط اللجان، وتقديم كامل العون لمديرية التربية والتعليم خلال فترة الامتحانات، كما وجه فرع هيئة التأمين الصحي ومديريات الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات والقطاعات.

كما وجه المحافظ بالتنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان.

ومن جانبه أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة إلكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية، كما تم تسليم العصا الإلكتروني للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية والمعادن، لجميع اللجان وكذلك للجان القطاع سواء بالإدارة أو لجان النظام والمراقبة أو مركز توزيع الأسئلة.

وأضاف "حسن" أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش الاستراحات الخاصة بالسادة القائمين بأعمال الامتحان بواقع 23 استراحة، (14 رجال، 9 سيدات)، بإجمالي 720 سرير رجال وسيدات، وتم تجهيز جميع الاستراحات التجهيزات المناسبة، مشيرًا إلى متابعة الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات، لتذليل كافة العقبات وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.