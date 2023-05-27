امتلاك عقار بـ100 ألف دولار أو وديعة بالعملات الأجنبية، شرط لإقامة الأجانب في مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 116 تابع (و)، الصادر في 25 مايو 202، قرار وزارة الداخلية رقم 977 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٨١٨٠ لسنة ١٩٩٦بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية.

وجاء في المادة الأولى للقرار يستبدل بنص المادة (٢ مكررًا) من القرار الوزارى رقـم ٨١٨٠ لـسنة ١٩٩٦المشار إليه، النص الآتى:

المـادة (٢ مكررًا): "يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى: لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى.

ولمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى.

ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثـر بجمهوريـة مـصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى.

ولمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكى أو مـا يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

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ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الـضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة.