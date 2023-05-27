السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

امتلاك عقار بـ100 ألف دولار أو وديعة بالعملات الأجنبية، شرط لإقامة الأجانب في مصر

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 116 تابع (و)، الصادر في 25 مايو 202، قرار وزارة الداخلية رقم 977 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٨١٨٠ لسنة ١٩٩٦بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية.
وجاء في المادة الأولى للقرار يستبدل بنص المادة (٢ مكررًا) من القرار الوزارى رقـم ٨١٨٠ لـسنة ١٩٩٦المشار إليه، النص الآتى:
المـادة (٢ مكررًا): "يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى: لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى.
ولمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى.
ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثـر بجمهوريـة مـصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى.
ولمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكى أو مـا يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

-إعلانات-


ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الـضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة.

الداخلية تنظم قافلة إنسانية وطبية في محافظات الصعيد (فيديو)

الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

قرار وزارة الداخلية شروط إقامة الأجانب في مصر جريدة الوقائع المصرية تنظيم إقامة الأجانب في مصر إجراءات إقامة الأجانب في مصر اخبار الجريدة الرسمية

مواد متعلقة

الداخلية تنظم قافلة إنسانية وطبية في محافظات الصعيد (فيديو)

الداخلية تنظم إقامة الأجانب في مصر

وزير الداخلية يقرر استبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

بالأسماء وزير الداخلية يمنح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية