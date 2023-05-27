بسام راضي يستعرض مبادرة حياة كريمة مع مديرة صندوق الإيفاد العالمي

ناقش بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، مع سندى ماكين المدير العام الجديد للصندوق العالمي للتنمية الزراعية الايفاد، (زوجة السيناتور الأمريكي جون ماكين)، مشروعات مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، مستعرضا كذلك أولويات الحكومة ومبادراتها لتعزيز جهود الأمن الغذائي، لاسيما من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأشار إلى تقديره للتعاون القائم بين الحكومة والصندوق والحرص على توطيد سبل التعاون للتوسع بشكل أكبر في جهود الأمن الغذائي.

واتفق الجانبان على المضي قدمًا في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المبادرات المصرية التي تم إطلاقها خلال القمة العالمية للمناخ لتعزيز الأمن الغذائي.

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مجال الأمن الغذائي

وفي سياق آخر عقد وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي والسفير بسام راضي بروما مباحثات ثنائية مع الجانب الإيطالى فى مجال الأمن الغذائي، وصرح السفير بسام راضي أن الدكتور على مصيلحى قدم لوزير الزراعة الإيطالي شرحًا متكاملًا عن جهود مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم قطاع الامن الغذائى وما قامت به الدولة من مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية، وكذلك الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار مع الجانب الإيطالى فى هذا القطاع الحيوى.

وأضاف بسام راضي أن وزير الزراعة الإيطالي أكد استعداد إيطاليا الكامل للتعاون مع مصر فى مشروعات الأمن الغذائي خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى هذا المجال.

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