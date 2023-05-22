تعاون جديد بين مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائي

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي والسفير بسام راضي بروما مباحثات ثنائية مع الجانب الإيطالى في مجال الأمن الغذائي.

وصرح السفير بسام راضي بأن الدكتور علي مصليحى قدم لوزير الزراعة الإيطالى شرحًا متكاملًا عن جهود مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم قطاع الأمن الغذائى وما قامت به الدولة من مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية، وكذلك الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار مع الجانب الإيطالي فى هذا القطاع الحيوى.

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وأضاف بسام راضي أن وزير الزراعة الإيطالى أكد استعداد إيطاليا الكامل للتعاون مع مصر فى مشروعات الأمن الغذائى، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى هذا المجال.



ويذكر أن السفير بسام راضي استقبل في روما الدكتور على مصيلحي وزير التموين والذي يشارك كمتحدث فى اجتماع الجمعية العمومية للتحالف العالمى لأسواق المزارعين المنعقد حاليًا بالعاصمة روما.

وصرح بسام راضي بأن مشاركة الوزير مصيلحي تأتى فى إطار اهتمام مصر بقضية الأمن الغذائى الآخذة في التنامى دوليًا فى ظل الظروف العالمية الحالية، وحرص الحكومة المصرية على التعاون وإقامة شراكات مع الجانب الإيطالى فى هذا المجال.

وقد تفقد الوزير علي مصيلحي يرافقه السفير بسام راضي معرض المنتجات الزراعية المقام على هامش اجتماع التحالف العالمى لأسواق المزارعين والذى يعتمد على أحدث التكنولوجيا في إنتاج المحاصيل والحبوب.

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