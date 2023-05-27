السبت 27 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل البطاطس البيورية بالخضار والجبن (فيديو)

البطاطس البيوريه،
البطاطس البيوريه، فيتو

طريقة عمل البطاطس البيورية، البطاطس البيوريه أو البطاطس المهروسة من طرق تحضير البطاطس اللذيذة والشهيرة التي لها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل البطاطس البيورية، سهلة واقتصادية ويمكن تحضيرها على وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتستعرض الشيف مروة الشافعي خلال برنامج أكلة بيتي المذاع عبر فضائية النهار، طريقة عمل البطاطس البيورية بالخضار والجبن.

ولعمل البطاطس البيوريه 

مكونات عمل البطاطس البيوريه:

نصف كيلو بطاطس مهروسة
2 ملعقة كبيرة زبد
5 مكعبات جبن كريمي
ربع كوب جبن رومى مبشور
ربع كوب جبن شيدر مبشور
ملح
رشة فلفل أسود
رشة كمون
ربع كوب لبن حليب مغلي

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طريقة عمل البطاطس البيوريه:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها البطاطس المسلوقة فور رفعها من على النار، أى تكون ساخنة جدًّا.
-  نضيف لها الزبد وجميع أنواع الجبن المذكورة بالأعلى معا ونهرسهم جيدًا.
-  نضيف اللبن الحليب المغلى تدريجيا مع التقليب حتى ينعم الخليط تماما.
-  نتبل بالملح والكمون ونقلب جيدًا.
-  تقدم البطاطس المهروسة ساخنة بعدها، وهذه الطريقة شهية، ويقبل على تناولها الكبار والصغار.

ولعمل البطاطس البيورية بالثوم.

المكونات:

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومقشرة
2 ملعقة كبيرة زبد
ملح
كمون
ربع كوب لبن حليب
2 فص ثوم مفروم

طريقة عمل البطاطس البيورية بالثوم:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها البطاطس والزبد معا ونهرسهم جيدا.
-  نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب حتى ينعم الخليط تماما.
-  نتبل بالملح والكمون ونقلب جيدا.
-  نحمر الثوم فى القليل من الزبد حتى يحمر لونه قليلا، ثم نضيفه إلى البطاطس المهروسة، ونقلب جيدا، وتقدم ساخنة.

ولعمل البطاطس المهروسة بالبيض.

المكونات:

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومقشرة
2 ملعقة كبيرة زبد
ملح
كمون
ربع كوب لبن حليب
3 بيضات

طريقة عمل البطاطس البيورية بالبيض:

- نحضر بولة عميقة، ونضع بها البطاطس والزبد معا ونهرسهم جيدًا.
-  نضيف اللبن الحليب تدريجيا مع التقليب حتى ينعم الخليط تمامًا.
- نتبل بالملح والكمون ونقلب جيدًا.
-  نقلى البيض على النار فى القليل من الزبد.

-  نضيف البطاطس المهروسة إلى البيض على النار ونقلب حتى تتجانس.
-  نرفع البطاطس من على النار وتقدم ساخنة.

 

فوائد البطاطس البيورية للصحة

وكشف مجموعة من العلماء عن فوائد البطاطس المهروسة بالنسبة لجسم الإنسان وخاصة الرياضيين، مؤكدين أن البطاطس المهروسة تعزز الأداء والقدرة البدنية حيث تعتبر بمثابة "وقود السباق" بالنسبة للرياضيين.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أشار العلماء إلى أن راكبو الدراجات الذين حصلوا على 2.1 أوقية (60 ج) من الكربوهيدرات من البطاطس كل ساعة سباق، كانوا أسرع بمعدل بست دقائق من أولئك الذين كانوا يحتسون الماء فقط.

ووجد الباحثون أن البطاطس المهروسة كانت تعمل جيدا بل أفضل من "جل الكربوهيدرات" المليء بالسكر الذي يفضله الرياضيون ولكنه باهظ الثمن.

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طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة المفرومة (فيديو)

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طريقة عمل البطاطس المهروسة بالكريمة والزبدة (فيديو)

اختبر باحثون من جامعة إلينوي هريس البطاطس ضد جل الكربوهيدرات والماء على 12 من راكبي الدراجات المحترفين، الذين ركبوا 165 ميلًا (267 كيلومترًا) في المتوسط خلال الأسبوع.

 

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