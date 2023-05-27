وزير الكهرباء يتابع توصيل مولدات الطوارئ لمدينة أبو سمبل

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدء توصيل مولدات الطوارئ للتغذية الكهربية لشبكات التوزيع لـ مدينة أبوسمبل بعد وصولها تباعًا من مدينة أسوان وذلك للمنشآت الحيوية بعد انقطاع التيار الكهربي عن المدينة نتيجة الرياح الشديدة بالمنطقة التي أدت إلى التواء أحد الأبراج لشبكة جهد ٦٦ كيلوفولت ( برج رقم ٨٧ )

وذلك لحين إصلاح البرج ويستمر العمل حاليًّا بالتنسيق بين فرق الطوارئ بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والمجالس المحلية والجهات المعنية وذلك لاستكمال التوصيل لباقى عدد ١٨ مولد طوارئ والتغذية الكهربائية.

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انقطاع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل

وشهدت محافظة أسوان انقطاع الكهرباء عن مدينة أبو سمبل بالكامل نتيجة عاصفة ترابية مفاجأة.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء لـ"فيتو" أن انقطاع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل نتيجة عاصفة ترابية شديدة أحدثت التواء بالجزء العلوي لاحد الأبراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط أبوسمبل الإصلاح ٣ والذي يغذي مدينة أبو سمبل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأوضح أنه تم على الفور الدفع بـ ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقًا للأولويات وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد الاصلاح وإعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.