عاصفة ترابيه تقطع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل بالكامل

شهدت محافظة أسوان انقطاع الكهرباء عن مدينة أبو سمبل بالكامل نتيجة عاصفة ترابية مفاجأة.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء لـ"فيتو" أن انقطاع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل نتيجة عاصفة ترابية شديدة أحدثت التواء بالجزء العلوي لاحد الأبراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط أبوسمبل الإصلاح ٣ والذي يغذي مدينة أبو سمبل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأوضح أنه تم على الفور الدفع بـ ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ وبرج جديد الاصلاح واعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.

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