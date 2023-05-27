السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

عاصفة ترابيه تقطع الكهرباء عن مدينة أبوسمبل بالكامل

عاصفة ترابيه،فيتو
عاصفة ترابيه،فيتو

شهدت محافظة أسوان انقطاع الكهرباء عن مدينة أبو سمبل بالكامل نتيجة عاصفة ترابية مفاجأة.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء لـ"فيتو" أن انقطاع  الكهرباء عن مدينة أبوسمبل نتيجة عاصفة ترابية شديدة أحدثت  التواء بالجزء العلوي لاحد الأبراج جهد ٦٦ كيلو فولت بالخط أبوسمبل الإصلاح ٣ والذي يغذي مدينة أبو سمبل مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن المدينة.

وأوضح أنه تم على الفور الدفع بـ ١٨ ماكينة طوارئ من مدينة أسوان لتغذية الأحمال الهامة بالمدينة وطبقا للأولويات وعلى التوازي تم الدفع بفرق طوارئ  وبرج جديد الاصلاح واعادة التغذية في أسرع وقت ممكن.

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انقطاع التيار الكهربى مدينة أبوسمبل وزارة الكهرباء عاصفة ترابية

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