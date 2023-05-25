بحضور الملك عبد الله والملكة رانيا، مراسم الاحتفال بعيد استقلال الأردن (بث مباشر)

عيد استقلال الأردن، يرعى الملك عبد الله الثاني الاحتفال الوطني الرسمي بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السابع والسبعين، بحضور الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد.

ويتابع الملك والحضور فقرات تجسد أهمية مناسبة الاستقلال في وجدان الأردنيين ومسيرة تقدم دولتهم، التي خطها القادة الهاشميون على مدار العصور من الإنجاز والبناء والازدهار.

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ولدى وصول الملك موقع الاحتفال محاطا بالموكب الأحمر، أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة، واستعرض الملك حرس الشرف الذي يصطف لتحية جلالته، فيما تعزف الموسيقى السلام الملكي.

عيد استقلال الأردن

ويشتمل الاحتفال الذي يحضره الأمراء والأميرات، والسادة الأشراف، ورؤساء السلطات، على عروض مرئية تناول رؤية تحديث الدولة ضمن مسارات سياسية واقتصادية وإدارية متوازية، ونبذة عن المكرمين وأبرز الإنجازات التي حققوها، لينالوا التكريم الملكي بهذا اليوم الوطني الكبير.

ويكرم الملك الأردني في الاحتفال كوكبة من أبناء الأردن وبناته من مختلف القطاعات بأوسمة ملكية تقديرا لدورهم الكبير وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطنين، وإسهاماتهم في تحقيق الإنجازات.

زفاف ولي العهد الأردني

على صعيد أخر في الـ 8 من مايو الجاري، أزاح الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ زفاف ولى العهد وما يستتبعه من خطط للاحتفال.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، المقرر في الأول من شهر يونيو2023، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان.

وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

ويعد قصر زهران واحدا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضًا.

استعدادات زفاف ولي عهد الأردن

وفقا لمصادر أردنية، من المقرر أن يحضر حفل زفاف ولي العهد عدد من أفراد العائلة الملكية وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم.

أيضا من المقرر أن يغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران المبهج عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وفي إطار تحضيرات الديوان الملكي الأردني لمراسم الزفاف، ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.

وأرسلت الحكومة الأردنية تعميما للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أي فعاليات احتفالية مقرر عقدها خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو 2023.