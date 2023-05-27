السبت 27 مايو 2023
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حوادث

إحباط ترويج 480 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية وسيناء (صور)

مخدر الحشيش بحوزة
مخدر الحشيش بحوزة المتهمين، فيتو

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بشمال سيناء والإسكندرية قدرت قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه تقريبًا.

إحباط ترويج 480 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية وسيناء (صور)
إحباط ترويج 480 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية وسيناء (صور)

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرتي أمن (شمال سيناء – الإسكندرية) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة (رابع العريش – محرم بك) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمديرية أمن شمال سيناء ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رابع العريش.. وبحوزتهما (280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجرامًا "مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة" - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

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مديرية أمن الإسكندرية   

ضبط (3 عناصر إجرامية - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) حال استقلالهم سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).
 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,360,000 ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

 

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