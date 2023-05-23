الخزانة الأمريكية: أول يونيو موعد للتخلف عن سداد الديون

رفع سقف الدين، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الإثنين مجددًا أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو ما لم يُرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونجرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة عشرة أيام فقط للتوصل لاتفاق.

التخلف عن السداد

وفي رسالتها الثالثة إلى الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدًّا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.

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وقالت إنه يجب التوصل لقرار بشأن سقف الدين بحلول الأول من يونيو.

أزمة سقف الدين الأمريكي

في 17 مايو الجاري، أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.



ولا تزال إدارة بايدن عالقة في مواجهة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، وذلك قبل أسبوعين فقط من الخط الأحمر قبل تخلف أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى.



فرضت الحكومة الأمريكية في الكونجرس حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن البلاد قد تنفد من السيولة النقدية في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من الوصول إلى صفقة لرفع سقف الديون.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس في 16 مايو لمناقشة سقف الديون، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، حيث قال بايدن، في مؤتمر صحفي إن أعضاء إدارته سيواصلون الاجتماع حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

مفاوضات سقف الديون

وقال بايدن في مؤتمر صحفي يوم 17 مايو إنه وزعماء الكونجرس واثقون من التوصل إلى اتفاق لتجنب التخلف عن السداد، مضيفا: "سنجتمع معًا لأنه لا توجد طريقة بديلة وأن المفاوضات تتمحور حول المضي قدما في الميزانية وليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع ديونها أم لا، وتابع بايدن في وقت آخر: "أمريكا ليست أمة ميتة.. نحن ندفع فواتيرنا.. لم تتخلف الأمة عن سداد ديونها ولن تفعل ذلك أبدًا وسنواصل هذه المناقشات مع قادة الكونجرس في الأيام المقبلة حتى نتوصل إلى اتفاق".

وعقب المناقشات التي جرت يوم الثلاثاء 16 مايو، أكد مكارثي ما هو "خطه الأحمر" بشأن مفاوضات سقف الديون، قائلا: متطلبات العمل للبرامج بما في ذلك الرعاية الاجتماعية والمساعدة الطبية.



ما هو سقف الدين ولماذا تم إنشاؤه؟

سقف الدين، المعروف أيضًا باسم حد الدين، هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها القانونية وتشمل هذه الالتزامات تمويل أشياء مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ورواتب العسكريين والفوائد على الدين الوطني واسترداد الضرائب، وفقا لمجلة التايم الأمريكية.

يشير حد الدين إلى السقف الذي فرضه الكونجرس في عام 1917 والذي يحدد الحد الأقصى لمبلغ الديون المستحقة التي يمكن أن تتحملها الولايات المتحدة وتم وضع الحد الأول للديون لمنح الخزانة استقلالية بشأن الاقتراض من خلال السماح لها بإصدار الديون حتى السقف دون موافقة الكونجرس، مما يسهل تمويل جهود التعبئة في الحرب العالمية الأولى - الاقتراض بزيادات أصغر.