أنس حسن الأسمر لـ"فيتو": أبويا كان عنده أملاك وأخويا هاني قالي مالكش حاجة عندي(فيديو)

كشف أنس حسن الأسمر الابن الأصغر للمطرب الراحل حسن الأسمر من زوجته الثالثة المغربية “لبني”، تفاصيل خلافه مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر، بشأن أزمة ميراث والدهما، والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

بداية قصة أبناء حسن الأسمر بسبب الميراث

و قال “أنس”:" بداية القصة أني في آخر أيام والدي كنا مقيمين في إيجار وليس في ملك، لأن حالته المادية كانت ليست على ما يرام.

و أضاف “أنس” خلال لقائه مع “فيتو”:" والدي لما توفى عدنا إلى المغرب بلد والدتي، وظللنا هناك عامين، ولم نكن نحتاج لشيء، ولكن بعد مرور العامين، كنا عاوزين ننزل مصر علشان نشوف أخواتنا اللي هنا.

-إعلانات-

تفاصيل أزمة أشقاء حسن الأسمر

وعن تفاصيل أزمته مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر قال:" أنا اكتشفت أوراق تثبت حقي في ميراث والدي حسن الأسمر الذي لم أحصل عليه حتى الآن، لذلك ذهبت لشقيقي الأكبر هاني حسن الأسمر لكي أطالب بحقي في ميراث والدي وصدمني، حيث أبلغني أن والدي باع كل ممتلكاته قبل وفاته، وقالي مالكش حاجة وأنا واختي سيبنا التعليم بسبب الظروف.

ووالدي حسن الأسمر قبل ما يتوفي رفع دعوي ضد زوجته الأولى والدة هاني الأسمر يطالب فيها بالطعن في التوكيل اللي عمله لها، وعندي إثبات بكلامي.

و أكد “أنس” بأنه ليس لديه علم بميراث والده حسن الأسمر نهائيا، قائلا:" مكنتش أعرف أني ليا حق في ميراث والدي أول ما عرفت بدأت أطالب بحقي من أخويا هاني.

وتحدث أنس الأسمر عن طبيبعة علاقته بشقيقه الأكبر “هاني” قائلا:" هو عمره ما كلمني، وأنا اللي علي طول بكلمه وجه خطوبة أختي “آية ” عشر دقايق ومشي.

انس حسن الأسمر، فيتو

توتر العلاقة بين هاني حسن الأسمر وابنته

و أكد “أنس” من خلال اللقاء عن توتر العلاقة بين هاني حسن الأسمر وابنته ريتاجـ قائلا:" اللي يخليه يسيب بنته في المغرب بدون ما يسأل عنها أكيد مش هيفرق معاه حق أخواته، مشيرا:" بنته ريتاج بتكرهه".

وأكد أنس إنه لا يريد شيئا سوى حقه في ميراث والده الفنان الراحل حسن الأسمر، متابعا:" أبويا كان عنده دور في سراج موال، وفيلا في إسماعيلية، وعزبة في الهرم ، وأنا مش عاوز فلوس، أنا عايز حق الله، واللي زعلني أننا اتنهبنا .

تصريحات زوجة حسن الأسمر

وكشفت “لبنى” الزوجة الثالثة للمطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر تفاصيل خلافها مع هاني حسن الأسمر بشأن الميراث، وذلك بعد تصدرها التريند خلال الأيام القليلة الماضية، قائلة:" أنا عاوزة أوضح بعض الأمور ومش أنا اللي بطالب بحاجة"

وأضافت خلال لقائها مع “فيتو”:"أنا مش عاوزة أي حاجة، ولكن يهمني أن الإنسان حسن الأسمر تفضل سيرته طيبة زي ما كان طيب، وأنا اضطريت أني أنا أطلع علشان أولادي طالبوا بحقوقهم أنس وآية حسن الأسمر.

وأكملت:" هو قالي إنه حصل على ورق قضية وكلم شقيقه هاني الأسمر علشان يطالب بحقه، والأخير قال لأنس إنه ليس لديه عنده حق، ووالده المطرب الراحل باع كل ممتلكاته قبل وفاته، وأنا عن نفسي مش بطالب بشيء ولكن مضطرة أبقي في ضهر أولادي، وابني أنس هو المسئول عن كل حاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.