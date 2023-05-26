عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر وفقًا للقانون

وافق مجلس النواب على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، لتكون البوابة الوحيدة لتقديم خدمة العمرة لكافة المواطنين والذي يأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

البوابة المصرية للعمرة

وحدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، عقوبة جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، ونصت المادة (14) على أن يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

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برامج العمرة

وتنص المادة 4 من القانون، على أن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفي، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.

الربط بين المعتمر وإدارة الجوازات

ووفقا للقانون، تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر

حدد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، عقوبة جريمة تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر، حيث تنص المادة 14 على أن يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

مراكبة التطور التكنولوجي

ويستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، مواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.