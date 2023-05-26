السبت 27 مايو 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي طلائع الجيش،فيتو

ترتيب الدوري المصري، حقق الأهلي الفوز علي طلائع الجيش 2-0 ضمن مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي جمعهما الليلة باستاد الكلية الحربية.

أحرز ثنائية الأحمر محمد مجدي أفشة وعمرو السولية في أحداث الشوط الثاني، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة 59 في صدارة ترتيب الدوري المصري بدون هزيمة.

ويتربع النادي الأهلي علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 59 نقطة، ويتبقى له 6 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

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ترتيب الدوري المصري 
 

1- الأهلي  59 نقطة من 23 مباراة 
2- بيراميدز  55 نقطة من 27 مباراة
3- فيوتشر  54 نقطة من 28 مباراة 
4- الزمالك  47 نقطة من 28 مباراة 
5- المقاولون العرب  41 نقطة من 29 مباراة 
6- المصري البورسعيدي  40 نقطة من 29 مباراة
7- فاركو  40 نقطة من 29 مباراة
8- الاتحاد السكندري 40 نقطة من 27 مباراة
9- إنبي 36 نقطة من 29 مباراة
10- سموحة  35 نقطة من 29 مباراة
11- الإسماعيلي  32 نقطة من 28 مباراة
12- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة من 28 مباراة
13- البنك الأهلي  31 نقطة من 29 مباراة
14- أسوان  31 نقطة من 29 مباراة
15- غزل المحلة  31 نقطة من 29 مباراة
16- الداخلية  28 نقطة من 29 مباراة
17- طلائع الجيش  26 نقطة من 28 مباراة
18- حرس الحدود  16 نقطة من 28 مباراة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

وعلي صعيد آخر، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بطولة الدوري الممتاز سوف تنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.


عامر حسين


وقال عامر في تصريحات لبرنامج “بوكس تو بوكس” على شاشة قناة “etc”: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية هي التي تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".


موعد انطلاق الدوري في النسخة المقبلة


وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا إعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".

وتابع: "بدء الموسم الجديد بانطلاقة السوبر المحلي، سيكون بالاتفاق مع الشركة الراعية ومجلس أبوظبي، وبعد الاجتماع مع فيتوريا سيتم تحديد العديد من الأمور الخاصة بمواعيد مباريات كأس مصر والسوبر في ظل ارتباطات منتخب مصر القادمة".

ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الـ 29

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