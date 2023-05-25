الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

تعليم الغربية: السبت القادم بدء أعمال التقدير للشهادة الإعدادية العامة والمهنية

ناصر حسن وكيل وزارة
ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،فيتو

عقد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اجتماعًا بحضور مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، وموجهي عموم المواد الأساسية، ورئيس لجنة الإدارة، ورئيسي لجنتي النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

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جاء ذلك لمناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

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وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار، مشددًا على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية في هذا الشأن، حيث يتم إعداد مقار التقدير غدًا الجمعة، لبدء أعمالها اعتبارا من السبت القادم وحتى انتهاء عمل اللجان.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

تحرص "فيتو" علي نشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالأسم ورقم الجلوس بكافة المحافظات فور انتهاء أعمال التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

 

 


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