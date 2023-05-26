جامعة الوادى الجديد تستقبل 22 طالبا من الهند للدراسة بكلية الطب

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد بمكتبة الدكتور محمد سعيد رومى مندوب مركز الثقافة الهندى، لبحث توقيع مذكرة تفاهم لاستقبال جامعة الوادى الجديد عدد اثنين وعشرين طالب وطالبة من دولة الهند للدراسة بكلية الطب، وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبدالسلام منسق عام الوافدين بالجامعة.

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يأتي اللقاء لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات العلمية مع الجانب الهندى وذلك في إطار حرص الجامعة على زيادة أعداد الطلاب الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين جامعة الوادي الجديد والجانب الهندى من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير البرامج وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال رئيس جامعة الوادي الجديد، خلال اللقاء إن جامعة الوادى الجديد تمتلك بنية تكنولوجية عالية وقدرات بشرية ومادية قوية تستهدف فى المرحلة القادمة إنشاء العديد من الكليات الجديدة والمراكز المتخصصة التى ستجذب وافدين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة للدراسة بجامعة الوادى الجديد وذلك عن طريق الإجراءات المتبعة عبر منصة (ادرس في مصر) التابعة لإدارة شؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي عند فتح المنصة أمام تسجيل الطلاب الوافدين.

ومن جانبه أعرب الضيف الهندى بحفاوة وحسن الاستقبال له بالوادى الجديد واشاد بمكانة جامعة الوادى الجديد الوليدة وقدراتها في التعامل مع الطلاب الوافدين وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب الوافدين معربًا عن رغبته في الاستفادة من إمكانات كليات الطب والصيدلة والهندسة ككليات جديدة متوفر بها كافة الإمكانات العلمية والمعملية.

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