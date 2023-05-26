مقارنة بين تشالنجر إس آر تي هيلكات ريد آي وشيفروليه كمارو المعدلة (فيديو)

شاركت سيارات دودج تشالنجر في مقارنه تسارع أمام سيارات وشيفروليه كامارو وفورد موستانج من أجل اختبار أداءً وتصميمًا التكلفة والكثير من إمكانيات وخيارات الضبط.

ويوضح الفيديو أن سيارات شيفروليه كامارو ZL1 وموستنج GT المعدلة تتنافس ضد الأسهم دودج تشالنجر إس آر تي هيلكات، وجاء ذلك بعد حصول سيارات دودج علي محرك سوبرتشارج V8 بسعة 6.2 ليتر يولد 808 حصان، وإنه يمد العجلات الخلفية من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات، وتمتلك موستانج أصغر محرك ولكنه الأكثر قوة، يولد محرك V8 فائق الشحن سعة 5.0 لتر 859 حصانًا، وإنها أيضًا الكوبيه الوحيدة ذات ناقل الحركة اليدوي بست سرعات بين المحرك والعجلات الخلفية، مما يجعلها الأكثر صعوبة في الإطلاق.

-إعلانات-

من جانبها، تولد كامارو ZL1 عادةً 650 حصانًا من محركها V8 فائق الشحن سعة 6.2 لترًا، ولكن تم ضبط هذا المحرك ليصنع 770 حصانًا، يقوم بتشغيل العجلات الخلفية من خلال علبة تروس أوتوماتيكية ذات 10 سرعات، يرشح الميزان عند 3،853 رطلًا، أي أكثر قليلًا من موستانج البالغ وزنها 1,706 كجم وأقل بكثير من تشالنجر إس آر تي هيلكات الضخم الذي يزن 2,290 كجم.

مقارنة بين تشالنجر إس آر تي هيلكات ريد آي وشيفروليه كمارو المعدلة

أنهت كامارو السباق الأول في المركز الثاني، وخسرت بفارق ضئيل أمام دودج، كان أيضًا السباق الوحيد الذي يمكن أن ينافس فيه، حيث ألقى تشيفي ضوء فحص المحرك بعد عبور خط النهاية مباشرةً وإنهاء يومه مبكرًا، احتلت موستانج المركز الثالث في المركز الثالث، وتكافح من أجل الجر اللازم لوضع كل القوة في العجلات الخلفية من خلال علبة التروس.

ومع ذلك، حصلت موستانج على إطلاق أفضل بكثير في السباقين التاليين، حيث تغلبت على تشالنجر إلى خط النهاية ربع ميل في المرتين، أكملت السباق في 12.5 ثانية، مع احتياج دودج إلى 12.7، أكملت كامارو ذلك في 12.9 ثانية.

مقارنة بين تشالنجر إس آر تي هيلكات ريد آي وشيفروليه كمارو المعدلة

وتراجعت دودج خلال السباقين مع بداية منطلقة، وفازت كلاهما على فورد، ومع ذلك، فقد خسر اختبار الفرامل حيث توقفت موستانج على مسافة أقصر بكثير من دودج الأثقل، ستكون فرص رؤية أحدث سباقات السحب من موستانج وكامارو وتشالنجر أقل ومتباعدة حيث يتوقف إنتاج كل من شيفروليه ودودج قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.