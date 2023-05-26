وكيل صحة الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بـ صدر المنصورة (صور)
أجري الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية جولة استهدفت مستشفى صدر؛ للوقوف على تقييم أداء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بها.
وتابع وكيل الوزارة، أعمال التطوير الجارية بالمستشفى للاطمئنان على معدلات التنفيذ وكونها تسير وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذلك العمل على إزالة أي معوقات.
وشدد وكيل صحة الدقهلية على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسياسات مكافحة العدوى، خلال التنفيذ لتأهيل المنشآت الصحية، وضمان مطابقتها للمعايير وجاهزيتها وفقا للجدول الزمني الموضوع.
وقام مكين بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي منها الاستقبال، والعيادات والمغسلة حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة بالأقسام الطبية الحرجة.
وفى ختام الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره وشكره لادارة المستشفى والعاملين على المجهود المبذول وفى مقدمتهم الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى والدكتورة شرين عبدالجليل نائب المدير والدكتور ايهاب فايز وكيل المستشفى
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