الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بـ صدر المنصورة (صور)

جولة وكيل صحة الدقهلية
جولة وكيل صحة الدقهلية في مستشفي الصدر، فيتو

أجري الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية جولة استهدفت  مستشفى صدر؛ للوقوف على تقييم أداء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بها.

جولة وكيل صحة الدقهلية لتفقد التطوير في مستشفي الصدر، فيتو

وتابع وكيل الوزارة، أعمال التطوير الجارية بالمستشفى للاطمئنان على معدلات التنفيذ وكونها تسير وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذلك العمل على إزالة أي معوقات.

جولة وكيل صحة الدقهلية لتفقد التطوير في مستشفي الصدر، فيتو

وشدد وكيل صحة الدقهلية  على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسياسات مكافحة العدوى، خلال التنفيذ لتأهيل المنشآت الصحية، وضمان مطابقتها للمعايير وجاهزيتها وفقا للجدول الزمني الموضوع. 
 

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جولة وكيل صحة الدقهلية لتفقد التطوير في مستشفي الصدر، فيتو

وقام مكين بالمرور على الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي منها الاستقبال، والعيادات والمغسلة حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي التعامل مع الأجهزة بالأقسام الطبية الحرجة.

جولة وكيل صحة الدقهلية لتفقد التطوير في مستشفي الصدر، فيتو

وفى ختام الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص تقديره وشكره لادارة المستشفى والعاملين على المجهود المبذول وفى مقدمتهم الدكتور محمد السعيد مدير المستشفى  والدكتورة شرين عبدالجليل نائب المدير والدكتور ايهاب فايز وكيل المستشفى

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