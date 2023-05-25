تعليم الفيوم: إقبال كثيف على مراجعة ليلة الامتحان للدبلومات الفنية

شهدت مراجعات ليلة الامتحان للدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم، إقبالا كثيفا، اليوم الخميس، مدرج مدرسة الشهيد مصطفى احمد على.

وقالت الدكتورة أماني قرني إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم العام الحالي، التي تبدأ السبت المقبل، بلغ 36 ألفًا و417 طالبًا "نظام 3 و5 سنوات"، موزعين علي 90 لجنة سير امتحانات على مستوى الفيوم.

الاستعدادات للامتحانات

واضافت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن مديرية التربية والتعليم بمخافظة الفيوم، انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، ومنها تجهيز (اللجان والمعامل والورش والاستراحات ومراكز التوزيع) لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات.

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خريطة لجان سير الامتحانات

ولفتت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أن اللجان موزعة "38 لجنة صناعي نظام 3 سنوات – لجنتين صناعي إعداد مهني - لجنة واحدة صناعي نظام 5 سنوات - 31 لجنة تجارى نظام 3 سنوات - لجنة واحدة تجارى نظام 5 سنوات – لجنتين فندقي نظام3,و 5 سنوات – (8) لجان زراعي نظام 3 سنوات – 4 لجان زراعي إعداد مهني - لجنة واحدة تعليم مزدوج سكرتارية طبية وفني إداري – لجنتين تعليم وتدريب مزدوج صناعي".

تجهيز الاستراحات

وأوضحت دكتورة أماني قرني أنه تم الانتهاء من تجهيز27 استراحة مخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من 'أسرة ومشتملاتها - بوتاجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه" والتي تضمن للسادة المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية إقامة كريمة.

مركز توزيع الاسئلة

كما تم تجهيز مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 8 خطوط سير لامتحانات العملي، و12 خط سير لامتحانات النظري خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل كراسات الامتحانات.

غرفة العمليات

وأوضحت مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميًا، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة - الاسعاف - التأمين الصحي - الكهرباء - المياه - التموين - الأمن - الحماية المدنية) كل في مجاله للمعاونة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

يذكر أن امتحانات المواد العملية للدبلومات الفنية بدأت اليوم السبت، ويتم امتحان الطلاب علي دفعات يومية حسب سعة الورش والمعامل، وتستمر امتحانات النواد العملية والمعملية حتي يوم 26 مايو الحالي، وتبدأ امتحانات المواد النظرية يوم 27 مايو وتنتهى 8 يونيه المقبل وفق الجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

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