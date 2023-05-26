أبرز مواصفات سيارات فولكس فاجن تيرامونت 2023

استعرضت شركة فولكس فاجن، مهارات تصميم سيارات تيرامونت المحدثة في الأضواء الأمامية LED بأداء عال وأضواء نهارية LED وكشافات ضباب أمامية LED.

الأضواء الأمامية الأوتوماتيكية بوظيفة العودة للبيت والمغادرة تتوفر في الطرازين كمفورت لاين وهاي لاين فقط، لكن التحكم في نطاق الأضواء الأمامية الديناميكية يتوفر لكل الفئات، وكذلك حساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف في المواقف والتي تتوفر في الفئتين كمفورت لاين وهاي لاين، وكاميرا خلفية في الطرازين ترند لاين وكمفورت لاين أما الـ هاي لاين فيأتي مع كاميرا 360 درجة.

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التصميم الخارجي لفولكس فاجن تيرامونت 2023

وحصلت سيارات فولكس فاجن سيارات تيرامونت علي أطوال إجمالية تصل نحو 509.7 سم والعرض 199 سم والارتفاع 178 سم/وطول قاعدة العجلات 298 سم/وارتفاعها أو خلوصها عن الأرض 19سم/ وزاوية الاقتراب 20.1 درجه وزاوية المغادرة 21.8 درجة.

وتتمتع فولكس فاجن تيرامونت بقاعدة سوداء وعليها مؤشر الانعطاف وتعمل بتحكم كهربائي في كل الفئات لكنها تنطوي آليا وبها ذاكرة في الطراز الفل الهاي لاين فقط، ومقابض الأبواب بلون هيكل السيارة وتعمل بالنظام الذكى وفيما يخص الإطارات تأتي مقاس 18 بوصة تايتن في الطراز الترندلاين، لكن في الطراز كمفورت لاين تأتي 20 بوصة تشكيله، والفل الهاي لاين تأتي الجنوط مقاس 21 بوصة لون فضى سيبرنج.

مساحة صندوق الأمتعة خلف ظهر مقاعد الصف الثالث 583 لتر وعند طي ظهر المقاعد الصف الثانى والثالث تعطينا مساحة وقدرها 2٫741 لتر. تعتبر تيرامونت من الأفضل في فئتها من ناحية مساحة التخزين .

وتتوفر بشبك التهوية الأمامي والذي يأتي بشرائح أو قضبان من الكروم مع شعار R-Line وداخله أسود مات غير لامع، والصدام الأمامي والخلفي يظهران بتصميم رياضى، مع فتحات تهوية سوداء لميعة أمامية وخلفية ولوح أسفل الأبواب من بلاستيك بنفس لون هيكل السيارة مع شريط من الكروم. على جانب السيارة يوجدعنصر تصميم بشعار R-Line وفي فئه الكمفورت لاين تاتي السيارة بجنوط مقاس 20 بوصة الوي «سيبرنج» جرافيت داكن لكن في الطراز الفل هاي لاين تتوفر جنوط ألمنيوم مقاس 21 بوصة (Braselton)



تتوفر الفولكس فاجن تيرامونت في أسواقنا بمحركين- الأول أربعة سلندر سعة لترين TSI بعطى قوة 220 حصان وعزم دوران 350 نيوتن-متر وهذا المحرك متوفر فقط في طراز الترند لاين. بقية الفئات تأتي بمحرك ستة سلندر سعة 3.6FSI لتر بعطى قوة 280 حصان/ وعزم دوران 360 نيوتن-متر ونظام الدفع فورموشن دفع رباعى. سعة تانكى البنزين 70 لتر واقتصادها في استهلاك 7 – 8.1 لتر/100 كم ويرتبط المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

أبرز مزايا فولكس فاجن تيرامونت الداخلية مساحة الركوب الرحبه، ومساحة التحميل الممتازه.

وفيما يتعلق بمساحة الركوب الرحبة وتحديدا للعائلات فإن مقصورة تيرامونت كريمة للغاية، ويكفي أن بها 17 حاملة حاملة أكواب قهوة وشاي.

وبالنسبة للمقاعد سنبدا من الصف الثالث المتصف بالرحابة واستيعاب ركاب كبار، وبشكل عام وقبل الدخول لتفاصيل المقصورة فإنها تصميميا غير معقد وعمليه ومناسبه للعوائل وبها أماكن تخزين كثيرة تمو توزيعها بذكاء وذوق

من ناحية نظام المعلومات والترفيه تأتي المقصورة بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات مع نظام صوتي من ستة سماعات، وتتوفر في الفئتين ترند لاين وكمفورت لاين، لكن الطراز الفل هاي لاين يأتي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات بأكتشاف الوسائط مع نظام ملاحة، ولوحة العدادات بيسيك ديجتال رقميه مقاس 8 بوصات في الطرازين ترند لاين وكمفورت لاين لكن في الطراز الفل هاي لاين تتوفر لوحة عدادات ديجتال رقمية مقاس 10 بوصات برو ومعها نظام صوتي من 12 سماعة مع ربط التطبيقات سلكيا في كل الفئات، ولاسلكي في الطراز الفل هاي لاين فقط. يتوفر أيضا منفذان USB تايب C في الأمام في فئة ترند لاين لكن في الفئتين كمفورت لاين وهاي لاين تتوفر خمسة منافذ USB تايب C في الأمام والكونسول الخلفى.

تجهيزات الأمان في فولكس تيرامونت 2023

من أهم أنظمة السلامة والتقنيات المساعدة في فولكس تيرامونت وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي مع ميزة الغاء تنشيط الوسائد الهوائية للراكب الأمامى، ووسائد هوائية ستائرية لكل الصفوف الثلاثة، ووسائد هوائية جانبية في الأمام، ونقاط تثبيت ايزوفيكيس لتركيب 3 مقاعد أطفال في الصف الثاني، وكاميرا رؤيه خلفية ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، واختيار وضعية القيادة مع زر الاتصال ، وفرامل الانتظار الكهروميكانيكيه مع الإيقاف التلقائي وكل هذه المزايا والأنظمة متوفره كل الفئات.

وتأتي التيرامونت لأسواقنا بمحركين أربعة سلندر 220 حصان وستة سلندر 280 حصان والاثنين مرتبطان بناقل حركة من 8 سرعات. تسارع المحركين جيد جدا، وقوتهم كافية وملبية لاحتياجات السائق بغض النظر عن تلبية الاحتياجات العظيمة التي قد لاتكون متوفره لطبيعة فئة السيارة والمستهدف منها.

نظام التوجيه في عجلة القيادة مطيع ويستجيب بكل سلاسة وجيدة على الطرق السريعة وذكيه في المدينة، كذلك قدرة السحب بالسيارة جيدة والركوب سلس جدا وتمتص كل المطبات والحفر.