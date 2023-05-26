الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

أسعار ومواصفات سيارات أوبل كروس لاند 2023

سيارات اوبل،فيتو
سيارات اوبل،فيتو

سيارات اوبل، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية اوبل، أسعار ومواصفات سيارات اوبل  كروس لاند موديل 2023، داخل السوق المحلي التي  ارتفعت قيمتها السعرية مابين   60 إلى 80 ألف جنيه.


ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات أوبل كروس لاند 2023 هي كالتالي:-


يصل سعر الفئة الأولي Elegance  نحو  860 الف جنيه 

يصل سعر الفئة الثانية H/L  نحو  940 الف جنيه 
 

حصلت سيارات أوبل كروس لاند علي بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 السرعات.

-إعلانات-

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

مواصفات  ووسائل الأمن والسلامة لسيارات اوبل

الوسائد الهوائية

 وفرامل مانعة للانغلاق ABS

وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD

ونظام الثبات الإلكتروني

ونظام مراقبة ضغط الإطارات

مثبت سرعة

النظام الذكي لركن السيارة

 وحاسات ركن أمامية وخلفية

 وكاميرا خلفية

 زر تشغيل/ إيقاف المحرك

 وحساسات ضوء

ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED وسبويلر خلفي

وجنوط رياضية 16 بوصة.

عدد 6 مكبرات صوتية

- راديو

- بلوتوث

- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف

فتحة سقف بانوراما

 وحساسات ضبط أمامية

 ومكييف هواء أتوماتيك

 وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية

وشاشة بيانات 3.5 بوصة

واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة.

اختفاء سيارات شيفروليه كابتيفا من السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها

تصميم جديد يلاحق سيارات أوبل كورسا فيس ليفت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية  والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار سيارات اوبل كروس لاند اسعار سيارات الامن والسلامة داخل السوق المحلى مواصفات سيارات اوبل وسائل الأمن والسلامة

مواد متعلقة

اختفاء سيارات شيفروليه كابتيفا من السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها

تصميم جديد يلاحق سيارات أوبل كورسا فيس ليفت

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية