أسعار ومواصفات سيارات أوبل كروس لاند 2023
سيارات اوبل، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية اوبل، أسعار ومواصفات سيارات اوبل كروس لاند موديل 2023، داخل السوق المحلي التي ارتفعت قيمتها السعرية مابين 60 إلى 80 ألف جنيه.
ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات أوبل كروس لاند 2023 هي كالتالي:-
يصل سعر الفئة الأولي Elegance نحو 860 الف جنيه
يصل سعر الفئة الثانية H/L نحو 940 الف جنيه
حصلت سيارات أوبل كروس لاند علي بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 السرعات.
ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات اوبل
الوسائد الهوائية
وفرامل مانعة للانغلاق ABS
وبرنامج توزيع الكترونى للفرامل EBD
ونظام الثبات الإلكتروني
ونظام مراقبة ضغط الإطارات
مثبت سرعة
النظام الذكي لركن السيارة
وحاسات ركن أمامية وخلفية
وكاميرا خلفية
زر تشغيل/ إيقاف المحرك
وحساسات ضوء
ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED وسبويلر خلفي
وجنوط رياضية 16 بوصة.
عدد 6 مكبرات صوتية
- راديو
- بلوتوث
- مدخل USB، وشاشة وسائط 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف
فتحة سقف بانوراما
وحساسات ضبط أمامية
ومكييف هواء أتوماتيك
وفرش جلد، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية
وشاشة بيانات 3.5 بوصة
واكصدام أمامي وخلفي، وجنوط رياضية 17 بوصة.
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