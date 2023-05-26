الجمعة 26 مايو 2023
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سيارات

اختفاء سيارات شيفروليه كابتيفا من السوق المصري بعد ارتفاع أسعارها

سيارات شيفروليه،فيتو
سيارات شيفروليه،فيتو

سيارات شيفرولية، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفرولية، عن عدم توفير سيارات شيفروليه كابتيفا داخل السوق المحلي بالرغم من استمرار زيادة أسعار سيارات شيفرولية كابتيفا، إلا أن الوكيل لم يوفرها للمستهلك المصري.

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفرولية كافة الموزعين والتجار بوقف حجوزات سيارات شيفرولية كابتيفا لعدم توفيرها محليا.  

ونرصد في التقرير التالي أسعار شيفروليه كابتيفا في مايو  وهي  كالتالي: 

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يصل سعر الفئة الأولى LS  ألف جنيه 979.990 ألف جنيه بدلًا من 879.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثانية LT  بسعر 999.900 ألف جنيه بدلًا من 899.990 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الثالثة Premier  بخمسة مقاعد بسعر مليون و89 ألف و990 جنيها بدلًا من 949.990 ألف جنيه بزيادة 140 ألف جنيه.
 

يصل سعر الفئة الرابعة Premier  بسبعة مقاعد بسعر مليون و109 ألف و990 جنيها بدلًا من 969.990 ألف جنيه بزيادة 140 ألف جنيه.

مواصفات سيارات شيفروليه كابتيفا 


زودت سيارات شيفرولية بمحرك 1500 سي سي بقوة 148 حصان وناقل حركة CVT أوتوماتيك وعزم دوران 255 نيوتن متر. 

مزايا عديدة في شيفروليه كابتيفا الجديدة بمصر
 

وتشمل أهم مواصفات السيارة:
عجلات سبور١٧ بوصة
الارتفاع ١٫٧٦٠مم 
العرض ١٫٨٣٥ مم 
الطول ٤٫٦٥٥مم
قاعدة العجلات ٢٫٧٥٠ مم 
وزن السيارة بدون ركاب ١٥٠٠ – ١٥2٠ – ١٥٧٠ – ١٦٣٠ كجم حسب الفئة 
أقل ارتفاع عن الأرض بكامل الحمولة ١8٥ مم
سعة خزان الوقود 52 لتر

وسائل أمان عديدة في كابتيفا الجديدة
 

كما تتميز السيارة بوسائل عديدة تشمل 
حساسات الركن الأمامية والخلفية
4 وسائد هوائية
ABS + ESC + HBA + EBD
فرامل يد كهربائية وأوتوماتيكية
زر تشغيل / إيقاف المحرك 
مثبت سرعة 
إضاءة أوتوماتيكية مساعدة عند الدوران
حساسات ركن خلفية
حساسات ركن أمامية
نظام عرض ضغط الإطارات
كاميرا للرؤية الخلفية
مثبت سرعة
نظام المساعدة على المرتفعات
ISOFIX تثبيت مقاعد الأطفال 
نظام الحماية من السرقة
نظام تعليق خلفي منفصل
شاشة تاتش ملونة 8 بوصة
فتح الزجاج من الريموت كنترول
أقفال الأبواب الخلفية مزودة بأمان للأطفال
مقابض الأبواب الداخلية من الكروم.
 

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