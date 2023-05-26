الجمعة 26 مايو 2023
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سيارات

سيارات تويوتا C-HR الجديدة بمساحات أكبر داخل المقصورة

سيارات , فيتو
سيارات , فيتو

كشفت شركة تويوتا عن مواصفات سيارات الجيل التالي من سيارات تويوتا الكروس اوفر C-HR  خلال اختبارها  بحلبة  نوربورجرينج بالمانية قبل طرحها في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

وحصلت سيارات  تويوتا C-HR على المقدمة الواجهة الخلفية  ، حيث المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية، التي تبدو مقنعة للغاية مما يشير إلى جاهزية سيارة تويوتا للإنتاج الفعلي، وعلى الرغم من  أن كل جزء ليس مطابقا بالكامل أو حرفيا لما ظهر بالمفهوم، لكن عند النظر إلى المقدمة، تحتوي على مصد أكثر زخرفة، بينما في الخلف، يبدو تصميم الناشر مختلفًا ومقابض الأبواب الخلفية الموجودة على الزوايا الخارجية للمصابيح الخلفية، في حين أن هذا النموذج الأولي القريب من الإنتاج له تصميم أكثر تقليدية مع ما يبدو أنه مقابض أبواب متدفقة.

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زودت سيارات تويوتا  C-HR الجديدة، بالمساحة أكبر بكثير داخل المقصورة بفضل الأجزاء المتدلية الأقصر وربما قاعدة العجلات الأطول قليلًا. 

وفي ذات السياق المتصل سيصل نهج تويوتا متعدد المسارات نحو حيادية الكربون إلى ما يصل إلى 300000 من عشاق رياضة السيارات خلال لومان 24 ساعة في الفترة من 10 إلى 11 يونيو المقبل من خلال مجموعة واسعة من المظاهرات والمعارض العامة في الذكرى المئوية للسباق الأسطوري في فرنسا.

 انبعاثات معدومة

وتعمل Toyota على تطوير تقنيات متعددة لدعم العملاء في رحلاتهم الفردية نحو انبعاثات معدومة وأحد الأمثلة على ذلك هو تقنية احتراق الهيدروجين التي تم نشرها بالفعل في مركبة ORC ROOKIE GR Corolla H2 الاختبارية والتي ستكمل دورة توضيحية من حلبة دي لا سارث بطول 16.626 كم في الساعة 12.20 مساءً (CEST) في 10 يونيو المقبل لتعزيز إمكانات الهيدروجين. 

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